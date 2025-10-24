Сделать Gripen украинским: почему важно локализовать производство шведских истребителей

Обдумываю весь вечер анонс возможного соглашения о перспективной поставке шведских самолетов Saab Gripen как основных истребителей для Воздушных сил ВСУ.

Если звезды сложатся и Европа профинансирует этот проект, например, из конфискованных российских активов, то в государственных интересах Украины прописать в контракте такой пункт, как локализация производства.

При таких объемах заказа военной техники это очень важная вещь, и здесь можно взять в качестве примера модель локализации производства Gripen в Бразилии, что является успешным примером технологического трансфера от Saab, который превратил страну в региональный хаб для Латинской Америки.

Для Украины, с учетом ее авиастроительного потенциала (заводы "Антонов", "Мотор Сич", ЛГАРЗ и т.д.), подобный подход мог бы ускорить модернизацию предприятий, снизить зависимость от импорта и политической ситуации в других странах, а также стимулировать экономику.

В Бразилии в 2018 году открыта фабрика Saab Aeronáutica Montagens, которая производит хвостовое оперение, воздушные тормоза, кессон крыла, заднюю и носовую части фюзеляжа для Saab JAS 39 Gripen. Также в 2023 году на базе производства Embraer была открыта сборочная линия с объемами выпуска 15 самолетов в год.

Такая модель локализации является необходимым минимумом, по моему мнению. В Украине это тоже возможно реализовать, если в ближайшие годы будет достигнуто приостановление боевых действий.

Максимальная модель локализации может включать разработку украинского двигателя, вооружения и программного обеспечения, чтобы не зависеть от третьих стран и желания их политиков дружить с РФ.

В перспективе это может создать 1000+ рабочих мест, уменьшить эмиграцию инженеров и увеличить ВВП.

