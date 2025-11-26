Атака дронов на Таганрог: что потеряла авиаразведка РФ после удара ВСУ
Украина нанесла довольно эффектный удар по Таганрогскому авиационному комплексу. Подводя его итоги, эксперт по авиации Виталий Трубников обращает внимание прежде всего на две дорогостоящие летающие лаборатории для авиационной разведки, создание которых занимает годы.
Не писал на тему прилетов по Таганрогскому авиационному комплексу, потому что ждал подтверждений на спутниковых фото. Вот они, собственно, и опубликованы. Может сравнить до и после.
На стоянке перед ангаром уничтожен уникальный самолет "Бериев" А-60 и не менее уникальный "Бериев" А-100ЛЛ, а также видны прилеты по производству.
А-60 — это летающая лаборатория советских времен на базе Ил-76 для испытаний мегаваттного лазера, которым планировали сбивать американские спутники на орбите Земли. Работы по нему долгое время были заморожены, но в последние годы вокруг него происходили какие-то движения. По крайней мере, его не оттащили под забор аэродрома и не пустили на запчасти, а значит, он был им нужен.
А-100ЛЛ — это уже современная летающая лаборатория на базе того же Ил-76. Ее создали с целью испытаний оборудования для модернизации самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 до варианта А-100. Такие самолеты предназначены для обнаружения объектов ПВО на расстоянии несколько сотен километров.
Каждая такая летающая лаборатория, безусловно, уникальный проект, и чтобы создать новую, нужно несколько лет работы специалистов и сотни миллионов долларов инвестиций.
На Таганрогском авиационном комплексе также происходила модернизация ракетоносцев Ту-95МС, один из которых виден на спутниковых фото.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.