Атака дронов на Таганрог: что потеряла авиаразведка РФ после удара ВСУ

Не писал на тему прилетов по Таганрогскому авиационному комплексу, потому что ждал подтверждений на спутниковых фото. Вот они, собственно, и опубликованы. Может сравнить до и после.

На стоянке перед ангаром уничтожен уникальный самолет "Бериев" А-60 и не менее уникальный "Бериев" А-100ЛЛ, а также видны прилеты по производству.

А-60 — это летающая лаборатория советских времен на базе Ил-76 для испытаний мегаваттного лазера, которым планировали сбивать американские спутники на орбите Земли. Работы по нему долгое время были заморожены, но в последние годы вокруг него происходили какие-то движения. По крайней мере, его не оттащили под забор аэродрома и не пустили на запчасти, а значит, он был им нужен.

А-100ЛЛ — это уже современная летающая лаборатория на базе того же Ил-76. Ее создали с целью испытаний оборудования для модернизации самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 до варианта А-100. Такие самолеты предназначены для обнаружения объектов ПВО на расстоянии несколько сотен километров.

Каждая такая летающая лаборатория, безусловно, уникальный проект, и чтобы создать новую, нужно несколько лет работы специалистов и сотни миллионов долларов инвестиций.

На Таганрогском авиационном комплексе также происходила модернизация ракетоносцев Ту-95МС, один из которых виден на спутниковых фото.

