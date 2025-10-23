Gripen не появятся скоро над Украиной: Воздушные силы объяснили задержку поставок (видео)

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что шведские истребители Gripen не появятся в небе Украины в ближайшее время. По его словам, это связано с тем, что авиационная компонента является высокотехнологичной и требует длительных межправительственных процедур.

Юрий Игнат в эфире телеканала "Мы-Украина" подчеркнул, что слово "скоро" в контексте поставки самолетов не стоит использовать легкомысленно — процесс долговременный и технически сложный.

"О слове "скоро" не будем так поспешно говорить, потому что авиационная компонента — это высокотехнологичное оружие, и быстро изготовить его не может ни одна страна мира. Самолеты — это не то что просто купить, а фактически и невозможно купить. Это межправительственные соглашения. Это просто так не продается", — сказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Відео дня

Смотреть с 5:08:10

Игнат также отметил, что шведские Gripen проще в эксплуатации и могут работать с различных оперативных аэродромов, что позволяет рассредоточить авиацию для снижения уязвимости от вражеских ударов. Это, по его словам, делает их потенциально полезными для усиления обороноспособности Украины в будущем.

Напомним, что вопрос поставки иностранных истребителей обсуждается на межправительственном уровне и включает технические, логистические и политические аспекты. В итоге, по словам представителя Командования Воздушных сил, ожидать мгновенного поступления самолетов не стоит — процесс требует времени и согласования.

Как сообщал Фокус, Украина сделала важный шаг к модернизации своих Воздушных сил — 22 октября Киев и Стокгольм подписали письмо о намерениях по экспорту не менее 100 шведских истребителей JAS 39 Gripen E/F. Эта сделка может стать одним из крупнейших оборонных контрактов Украины за все время войны.

Фокус также писал, какие преимущества истребителя Gripen vs F-16 Швеции, и зачем ВСУ еще один западный самолет.