Gripen не з'являться скоро над Україною: Повітряні сили пояснили затримку постачання (відео)

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що шведські винищувачі Gripen не з’являться в небі України найближчим часом. За його словами, це пов’язано з тим, що авіаційна компонента є високотехнологічною і вимагає тривалих міжурядових процедур.

Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Ми-Україна" підкреслив, що слово "скоро" в контексті постачання літаків не варто використовувати легковажно — процес довготривалий і технічно складний.

"Про слово "скоро" не будемо так поспішно говорити, тому що авіаційна компонента – це високотехнологічна зброя, і швидко виготовити її не може жодна країна світу. Літаки – це не те що просто купити, а фактично і неможливо купити. Це міжурядові угоди. Це просто так не продається", — сказав начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Ігнат також зауважив, що шведські Gripen простіші в експлуатації та можуть працювати з різних оперативних аеродромів, що дає змогу розосередити авіацію для зниження вразливості від ворожих ударів. Це, за його словами, робить їх потенційно корисними для посилення обороноздатності України в майбутньому.

Нагадаємо, що питання постачання іноземних винищувачів обговорюється на міжурядовому рівні та включає технічні, логістичні та політичні аспекти. У підсумку, за словами представника Командування Повітряних сил, очікувати миттєвого надходження літаків не варто — процес потребує часу та узгодження.

Як повідомляв Фокус, Україна зробила важливий крок до модернізації своїх Повітряних сил — 22 жовтня Київ і Стокгольм підписали лист про наміри щодо експорту щонайменше 100 шведських винищувачів JAS 39 Gripen E/F. Ця угода може стати одним із найбільших оборонних контрактів України за весь час війни.

