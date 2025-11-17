Rafale чи Gripen: у чому ключові відмінності двох машин і що вигідніше Україні (фото)

Україна і Франція підписали угоди у військовій сфері, що, на думку експертів, відкриє дорогу поставкам на потреби ЗСУ французьких винищувачів Dassault Rafale. На тлі цього неминуче постає питання: що такого можуть французькі літаки, на що не здатні шведські Gripen, які будуть закуплені Україною в кількості до 150 одиниць.

У цьому питанні розбиралися експерти Defense Express, визначивши бойові можливості французьких і шведських машин.

Насамперед у матеріалі було зазначено, що обидва літаки належать до покоління 4+, однак належать до різних класів. Rafale — важкий дводвигуновий винищувач масою до 24,5 тонн, тоді як Gripen — легка однодвигунна машина з максимальною злітною масою близько 16,5 тонн. Ця різниця визначає одразу низку ключових можливостей Rafale: більший запас пального, вищу тягу, збільшену номенклатуру озброєнь і підвищену надійність за рахунок двох двигунів.

Так два двигуни Safran M88 сумарною тягою 150 кН дають Rafale перевагу в тягоозброєності порівняно з Gripen E, оснащеним двигуном F414-GE-39E (98 кН). Однак за це доводиться платити підвищеною витратою палива. Різниця помітна і у вантажопідйомності: Rafale здатний нести до 9,5 тонн бойового навантаження на 14 вузлах підвіски, тоді як Gripen E — близько 7,2 тонн на десяти вузлах.

Дальність польоту також різниться, але не так суттєво. Rafale з додатковими баками здатний долати до 3700 км, тоді як Gripen E показують можливу дальність до 4000 км. При цьому обидва літаки мають можливість дозаправки в повітрі.

Однак реальні бойові можливості винищувача визначаються не тільки паливом, масою і двигунами, а й радіоелектронним оснащенням, зазначили аналітики. Rafale використовує радар RBE2-AA від Thales, а Gripen E — Raven ES-05 від Leonardo. Обидва належать до сучасних AESA-радарів X-діапазону, але конкретні параметри виявлення залишаються засекреченими. Такою ж закритою є інформація про реальну радіолокаційну помітність та справжні можливості комплексів радіоелектронної боротьби. Річ у тім, що і Dassault, і Saab приділяли багато уваги зниженню помітності своїх літаків, хоча вони та мають схожі аеродинамічні рішення.

Авіація ЗСУ — шведський винищувач JAS 39 Gripen Фото: З відкритих джерел

Авіація ЗСУ — французький винищувач Rafale Фото: Dassault Aviation

Експерти також торкнулися питання озброєння. Тут між літаками спостерігається майже паритет. Rafale і Gripen підтримують широкий спектр засобів ураження, включно з ракетами Meteor, крилатими і протикорабельними ракетами. Але тут проявляється одна важлива різниця: Gripen відомий своєю "всеїдністю". Він може інтегрувати озброєння різних країн — від AIM-120 до IRIS-T, зберігаючи гнучкість під потреби конкретного замовника. Rafale же використовує виключно європейське озброєння MBDA, що робить його менш універсальним.

Окремим рядком стоїть питання ціни та експлуатації. Rafale свідомо дорожчий — і в закупівлі, і в обслуговуванні. Gripen же традиційно вважається найекономічнішим винищувачем покоління 4+, з меншими вимогами до злітних смуг і технічного обслуговування. Це робить його особливо привабливим для країн, змушених використовувати мережу аеродромів з обмеженими можливостями.

Чи виправдовує Rafale свою вартість за рахунок ширших бойових можливостей? Однозначної відповіді немає — все залежить від завдань, термінів постачання і доступного фінансування, пояснили на Defense Express. Однак якщо йдеться про отримання старих Rafale у найкоротші терміни, питання порівняння стає менш принциповим: таке посилення може мати ситуативний, але вкрай важливий характер для поточних потреб Повітряних сил України.

Нагадаємо, 17 листопада президент України Володимир Зеленський у Франції уклав масштабну угоду між Києвом і Парижем у сфері оборони, яка відкриває шлях до винищувачів Rafale для посилення Повітряних сил ЗСУ.