Дроны СБУ поразили два Су-27 в оккупированном Крыму: их стоимость достигает $70 млн (фото)

Дроны СБУ поразили два самолета Су-27 на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Один из них был оснащен полным боекомплектом перед боевым вылетом.

О результатах удара по Крыму дальнобойными дронами Центра спецопераций "Альфа" рассказали в Службе безопасности Украины 20 декабря. Сообщается, что ориентировочная общая стоимость двух пораженных вражеских истребителей Су-27 достигает около 70 млн долларов США.

По данным СБУ, один из российских самолетов стоял с полным боевым комплектом на рулежной дорожке и был готов к боевому вылету, однако его успели уничтожить украинские беспилотники.

Дроны СБУ уничтожили Су-27 в оккупированном Крыму Фото: СБУ

Кроме Су-27, дроны "Альфы" поразили на аэродроме "Бельбек" диспетчерскую башню, что может усложнить для оккупантов организацию и контроль полетов.

"Удары СБУ по ключевым военным аэродромам, а также уничтожение самолетов и систем ПВО врага во временно оккупированном Крыму, ощутимо уменьшают его военный потенциал в регионе", — отметили в пресс-службе СБУ.

Украинские беспилотники поразили два российских Су-27 в Крыму Фото: СБУ

Удары по Крыму

Напомним, в прошлый раз СБУ атаковала аэродром "Бельбек" беспилотниками 18 декабря — тогда был взорван бомбардировщик МиГ-31 с полным боекомплектом, а также поражены две РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 "Триумф" и ЗРК "Панцирь-С2".

Утром 20 декабря пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины подтвердила поражение военного корабля РФ "Охотник" и буровой платформы на нефтегазовом месторождении им. Филановского в Каспийском море, а также радиолокационной системы РСП-6М2 в оккупированном Крыму.