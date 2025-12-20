Дрони СБУ уразили два Су-27 в окупованому Криму: їхня вартість сягає $70 млн (фото)

Дрони СБУ уразили два літаки Су-27 на аеродромі "Бельбек" в тимчасово окупованому Криму. Один із них був оснащений повним боєкомплектом перед бойовим вильотом.

Про результати удари по Криму далекобійними дронами Центру спецоперацій "Альфа" розповіли в Службі безпеки України 20 грудня. Повідомляється, що орієнтовна загальна вартість двох уражених ворожих винищувачів Су-27 сягає близько 70 млн доларів США.

За даними СБУ, один із російських літаків стояв з повним бойовим комплектом на рульовій доріжці та був готовий до бойового вильоту, проте його встигли знищити українські безпілотники.

Дрони СБУ знищили Су-27 в окупованому Криму Фото: СБУ

Крім Су-27, дрони "Альфи" уразили на аеродромі "Бельбек" диспетчерську вежу, що може ускладнити для окупантів організацію та контроль польотів.

"Удари СБУ по ключових військових аеродромах, а також знищення літаків і систем ППО ворога в тимчасово окупованому Криму, відчутно зменшують його військовий потенціал у регіоні", — зазначили в пресслужбі СБУ.

Українські безпілотники уразили два російські Су-27 в Криму Фото: СБУ

Удари по Криму

Нагадаємо, минулого разу СБУ атакувала аеродром "Бельбек" безпілотниками 18 грудня — тоді був підірваний бомбардувальник МіГ-31 з повним боєкомплектом, а також уражені дві РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 "Тріумф" і ЗРК "Панцир-С2".

Вранці 20 грудня пресслужба Генерального штабу Збройних сил України підтвердила ураження військового корабля РФ "Охотник" і бурової платформи на нафтогазовому родовищі ім. Філановського в Каспійському морі, а також радіолокаційної системи РСП-6М2 в окупованому Криму.