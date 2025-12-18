СБУ атакувала аеродром "Бельбек" та підірвала МіГ-31 з повним боєкомплектом (фото)

Дрони Служби безпеки України підірвали російський бомбардувальник МіГ-31, який дислокувався на військовій базі "Бельбек" в окупованому Криму. Відомство опублікувало серію фото і показала влучання по літаку, а також по РЛС та інших цікавих цілях.

Вдале відпрацювання дронів СБУ відбулось в ніч на 18 грудня, заявила пресслужба СБУ. Крім МіГ-31, влучили по комплексу "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 для С-400 та ЗРК "Панцир-С2". Сумарна вартість пошкоджених об'єктів — близько сотні мільйонів доларів, оцінило відомство.

Атаку на "Бельбек" провели дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ, ідеться у дописі. СБУ перелічила п'ять уражених цілей, вказавши орієнтовну вартість та призначення.

Які об'єкти знищили в ніч на 18 грудня

Два комплекси "Небо-СВУ" — станції дальнього радіолокаційного виявлення, кожна з яких коштує 60-100 млн дол. Зауважмо, комплекси можуть виявляти повітряні цілі на відстані до 380 км (якщо висота до 20 км) і розгортають й готові до роботи протягом 30 хвилин.

Відео дня

Одна радіолокаційна станція РЛС 92Н6 — працює спільно з ЗРК С-400 "Триумф" і коштує від 30 до 60 млн дол. Дальність виявлення цілей — до 600 км, кількість цілей, які може вести, — до 300.

Один зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" — збиває цілі на висоті до 15 км і на дальності до 20 км, може впоратись з об'єктами з швидкістю до 1300 м/с. Орієнтовна ціна — 12-19 млн дол.

Один літак МіГ-31 — винищувач-перехоплювач ЗС РФ, який летить на висоті до 20 км зі швидкістю до 2,8 Махів (близько 3000 км/год), може нести вісім авіаракет та одну ракету "Кинджал". Орієнтовна вартість — 30-50 млн дол.

Сумарна вартість військової техніки, яку СБУ знищила у Бельбеку за один наліт 18 грудня — від 192 до 329 млн дол.

Удар по МіГ-31 — деталі

Зранку 18 грудня Міноборони РФ відзвітувало про роботу засобів ППО, які начебто збили усі українські дрони. Російське командування нарахувало 47 БпЛА, які атакували з 22 год 17 грудня по 6 год 18 грудня (за Києвом). На південному напрямку нарахували дев'ять безпілотників: п'ять начебто збили над Чорним морем, чотири — над окупованим Кримом. Росіяни поки не коментували інформацію СБУ, яка опублікувала п'ять чорно-білих фотографій із зображенням військової техніки у "Бельбеку", яку БпЛА зняли за мить до влучання.

Військовий аеродром "Бельбек" РФ — об'єкт, розташований на північ від Севастополя на західному березі півострова Крим. Від злітної смуги до берегів України — близько 300 км по прямій.

Зазначимо, влітку-взимку 2025 року СБУ та ГУР повідомляли про атаки на інші військові аеродроми РФ в Криму. Наприклад, дрони вдарили по базі "Кача" та знищили або пошкодили два Ан-26, берегові РЛС та літак МіГ-29. Крім того, дісталось і аеродрому "Саки": тут влучили по ангару з дронами "Оріоном" і "Форпостом", по Су-30СМ, до трьох Су-24.

Нагадуємо, 15 грудня підводні дрони СБУ підірвали підводний човен проєкту "Варшавянка": на відео показали усі деталі удару. Тим часом OSINTери встановили, яку саме субмарину ЗС РФ могли пошкодити українські засоби ураження.