OSINTер ідентифікував субмарину РФ у Новоросійську: чому човен особливо небезпечний і де проявився

OSINTер встановив, що у Новоросійську дрони С лужби безпеки України могли вразити підводний човен Б-271 "Колпино" Російської Федерації. Ідентифікацію провели завдяки відео від росЗМІ, яке мало показати, що з субмариною все гаразд. Яка історія "Колпино" та яким ще країнам, окрім України, загрожував човен проєкту "Варшавянка"?

Російські пропагандистські медіа опублікували кадри з підводним човном, щоб показати, що він не пошкоджений українськими дронами Sub Sea Baby, розповіли на порталі Defense Express. Втім OSINTер помітив на корпусі субмарини особливі позначки, які й довели, що ідеться саме про "Колпино". Серед іншого, відео росЗМІ також дещо розповіло про стан човна, який виглядав зовсім не так, якби він уцілів і не потребував ремонту.

На порталі звернули увагу на допис OSINTера з ніком Duke BG у соцмережі X, який порівняв субмарину на відео росЗМІ з зображеннями трьох підводних човнів проєкту "Варшавянка", які перебували у Новоросійську. Ішлося про аналіз фото Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" чи Б-271 "Колпино" (Б-237 "Ростов-на-Дону" підірвали ATACMS ще раніше). На DE також написали, що після інциденту 15 грудня човен осів у воду на 1 метр (за супутниковими фото), а тепер з нього, схоже, відкачали воду: тобто він, ймовірно, отримав пошкодження.

Удар по підводному човну РФ - скриншот відео роЗМІ начебто з Новоросійська Фото: Скриншот

Дослідник порівняв конфігурацію плям фарби на корпусі на кормовому люці і встановив, що росіяни могли показати або Б-271 "Колпино", або Б-261 "Новоросійські", або Б-265 "Краснодар". При цьому останні два човни — не у Чорному морі. З огляду на ці міркування, Duke BG зробив висновок, що у Новоросійську дрони СБУ вразили "Колпино".

Удар по підводному човну РФ - порівняння фото субмарин класу "Варшавянка" Фото: X (Twitter)

Зазначимо, українське командування поки не підтвердило, що в Новоросійську потрапили по "Колпіно". Також не ясно: росЗМІ показали пірс та субмарину на причалі Новоросійська або в іншому регіоні РФ (фон розмитий).

Удар по підводному човну РФ — що відомо про Б-271 "Колпино"

Б-271 "Колпино" — дизель-електричний підводний човен проєкту 636.3 "Варшавянка" (Kilo), який спустили на воду у 2016 році у Санкт-Петербурзі. Човен має екіпаж з 50 осіб, може розвивати швидкість близько 30 км/год і здатен запустити чотири крилатих ракети "Калібр". "Варшавянки" називають "чорними дірами", оскільки вони рухаються майже безшумно і їх важко засікти сонарами. Характеристики субмарин цього проєкту — довжина близько 74 м, ширина 9 м, глибина занурення до 350 м.

Удар по підводному човну РФ - ТТХ субмарин класу "Варшавянка" Фото: З відкритих джерел

До великої війни "Колпино" регулярно долучався до операцій РФС у Середземному морі. Серед іншого, субмарина запускала "Калібри" по Сирії, завдаючи ударів по бойовиках "Ісламської держави". На підтримку уряду Асада били по цілях у провінціях Дейр-ез-Зор, Маядін, Абу-Камалі: ракети летіли на відстань до 700 км.

Субмарина, яку могли підірвати у Новоросійську, також загрожувала підводному човну Британії Astute. Інцидент стався у квітні 2018 року. Британський човен перебував у Середземному морі, готувався вийти на позиції для удару по цілі в Сирії, але потрапив на сонар російської субмарини. Astute не зміг виконати завдання і тиждень плавав морем, поки не заліг на дно, заявили росЗМІ, назвавши інцидент "грою в кішки-мишки".

Деталі атаки Sub Sea Baby по Новоросійську 15 грудня

Фокус писав про удар по підводному човну РФ у Новоросійську. Інцидент стався 15 грудня: підводні дрони Sub Sea Baby СБУ вдарили по субмарині, яка стояла у Військові бухті. Українські спецслужби показали відео моменту влучання, коли на місці влучання піднявся 12-15-метровий стовп піску та води.

Нагадуємо, аналітики вивчили супутникові фото з місця атаки у Новоросійську та пояснили, які пошкодження могла отримати субмарина ЗС РФ.