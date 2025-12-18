OSINTер идентифицировал субмарину РФ в Новороссийске: почему лодка особенно опасна и где проявилась

OSINTер установил, что в Новороссийске дроны Службы безопасности Украины могли поразить подводную лодку Б-271 "Колпино" Российской Федерации. Идентификацию провели благодаря видео от росСМИ, которое должно было показать, что с субмариной все в порядке. Какова история "Колпино" и каким еще странам, кроме Украины, угрожала лодка проекта "Варшавянка"?

Российские пропагандистские медиа опубликовали кадры с подводной лодкой, чтобы показать, что она не повреждена украинскими дронами Sub Sea Baby, рассказали на портале Defense Express. При этом OSINTер заметил на корпусе субмарины особые отметки, которые и доказали, что речь идет именно о "Колпино". Видео росСМИ также кое-что рассказало о состоянии лодки, которая выглядела совсем не так, как если бы она уцелела и не нуждалась в ремонте.

На портале обратили внимание на сообщение OSINTера с ником Duke BG в соцсети X, который сравнил субмарину на видео росСМИ с изображениями трех подводных лодок проекта "Варшавянка", которые находились в Новороссийске. Речь шла об анализе фото Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" или Б-271 "Колпино" (Б-237 "Ростов-на-Дону" взорвали ATACMS еще раньше). На DE также написали, что после инцидента 15 декабря лодка осела в воду на 1 метр (по спутниковым фото), а теперь из нее, похоже, откачали воду: то есть она, вероятно, получила повреждения.

Удар по подводной лодке РФ — скриншот видео роСМИ якобы из Новороссийска Фото: Скриншот

Исследователь сравнил конфигурацию пятен краски на корпусе на кормовом люке и установил, что россияне могли показать либо Б-271 "Колпино", либо Б-261 "Новороссийск", либо Б-265 "Краснодар". При этом последние две лодки — не в Черном море. Учитывая эти соображения, Duke BG сделал вывод, что в Новороссийске дроны СБУ поразили "Колпино".

Удар по подводной лодке РФ — сравнение фото субмарин класса "Варшавянка" Фото: X (Twitter)

Отметим, украинское командование пока не подтвердило, что в Новороссийске попали по "Колпино". Также не ясно: росСМИ показали пирс и субмарину на причале Новороссийска или в другом регионе РФ (фон размыт).

Удар по подводной лодке РФ — что известно о Б-271 "Колпино"

Б-271 "Колпино" — дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка" (Kilo), которую спустили на воду в 2016 году в Санкт-Петербурге. Лодка имеет экипаж из 50 человек, может развивать скорость около 30 км/ч и способна запустить четыре крылатых ракеты "Калибр". "Варшавянки" называют "черными дырами", поскольку они движутся почти бесшумно и их трудно засечь сонарами. Характеристики субмарин этого проекта — длина около 74 м, ширина 9 м, глубина погружения до 350 м.

Удар по подводной лодке РФ — ТТХ субмарин класса "Варшавянка" Фото: Из открытых источников

До большой войны "Колпино" регулярно участвовал в операциях РФС в Средиземном море. Среди прочего, субмарина запускала "Калибры" по Сирии, нанося удары по боевикам "Исламского государства". В поддержку правительства Асада били по целям в провинциях Дейр-эз-Зор, Маядин, Абу-Камали: ракеты летели на расстояние до 700 км.

Субмарина, которую могли взорвать в Новороссийске, также угрожала подводной лодке Британии Astute. Инцидент произошел в апреле 2018 года. Британская лодка находилась в Средиземном море, готовилась выйти на позиции для удара по цели в Сирии, но попала на сонар российской субмарины. Astute не смогла выполнить задачу и неделю плавала по морю, пока не залегла на дно, заявили росСМИ, назвав инцидент "игрой в кошки-мышки".

Детали атаки Sub Sea Baby по Новороссийску 15 декабря

Фокус писал об ударе по подводной лодке РФ в Новороссийске. Инцидент произошел 15 декабря: подводные дроны Sub Sea Baby СБУ ударили по субмарине, которая стояла в Военной бухте. Украинские спецслужбы показали видео момента попадания, когда на месте попадания поднялся 12-15-метровый столб песка и воды.

Напоминаем, аналитики изучили спутниковые фото с места атаки в Новороссийске и объяснили, какие повреждения могла получить субмарина ВС РФ.