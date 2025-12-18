СБУ атаковала аэродром "Бельбек" и взорвала МиГ-31 с полным боекомплектом (фото)

Дроны Службы безопасности Украины взорвали российский бомбардировщик МиГ-31, который дислоцировался на военной базе "Бельбек" в оккупированном Крыму. Ведомство опубликовало серию фото и показала попадание по самолету, а также по РЛС и другим интересным целям.

Удачная отработка дронов СБУ состоялась в ночь на 18 декабря, заявила пресс-служба СБУ. Кроме МиГ-31, попали по комплексу "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 для С-400 и ЗРК "Панцирь-С2". Суммарная стоимость поврежденных объектов — около сотни миллионов долларов, оценило ведомство.

Атаку на "Бельбек" провели дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ, говорится в сообщении. СБУ перечислила пять пораженных целей, указав ориентировочную стоимость и назначение.

Какие объекты уничтожили в ночь на 18 декабря

Два комплекса "Небо-СВУ" — станции дальнего радиолокационного обнаружения, каждая из которых стоит 60-100 млн долл. Заметим, комплексы могут обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 380 км (если высота до 20 км) и разворачиваются и готовы к работе в течение 30 минут.

Одна радиолокационная станция РЛС 92Н6 — работает совместно с ЗРК С-400 "Триумф" и стоит от 30 до 60 млн долл. Дальность обнаружения целей — до 600 км, количество целей, которые может вести, — до 300.

Один зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2" — сбивает цели на высоте до 15 км и на дальности до 20 км, может справиться с объектами со скоростью до 1300 м/с. Ориентировочная цена — 12-19 млн долл.

Один самолет МиГ-31 — истребитель-перехватчик ВС РФ, который летит на высоте до 20 км со скоростью до 2,8 Махов (около 3000 км/ч), может нести восемь авиаракет и одну ракету "Кинжал". Ориентировочная стоимость — 30-50 млн долл.

Суммарная стоимость военной техники, которую СБУ уничтожила в Бельбеке за один налет 18 декабря — от 192 до 329 млн долл.

