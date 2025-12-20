Дрони СОУ уразили корабель РФ "Охотник" і бурову платформу в Каспії: Генштаб підтвердив удари

Сили оборони України уразили російський військовий корабель "Охотник" і бурову платформу на нафтогазовому родовищі ім. Філановського в Каспійському морі. Також удару зазнала радіолокаційна система РСП-6М2 в Криму.

Удар по кораблю "Охотник" і буровій платформі підтвердила вранці 20 грудня пресслужба Генерального штабу Збройних сил України. У відомстві зазначили, що операція була здійснена в ніч на 19 грудня.

У військовий корабель РФ проєкту 22460 "Охотник" влучили декілька українських ударних безпілотників. Бортовий номер судна та ступінь пошкоджень на момент публікації новини уточнюється.

Корабель патрулював води неподалік нафтогазової бурової платформи на родовищі ім. Філановського, що належить російській компанії "Лукойл" і також була уражена Силами оборони України. В Генштабі ЗСУ зазначили, що росіяни за допомогою цієї платформи видобувають газ і нафту, яку використовують для забезпечення своєї армії. Масштаби ураження та збитків і здатність платформи функціонувати наразі також потребує уточнення.

СОУ вдарили по нафтовій платформі РФ у Каспійському морі (ілюстративне фото) Фото: З відкритих джерел

Крім російських об'єктів у Каспійському морі, під ударом СОУ була радіолокаційна система РСП-6М2 у районі Красносільського на території тимчасово окупованого Криму. Уражена українськими бійцями система регулювала рух ворожих повітряних суден — з її допомогою вони заходили на посадку в умовах поганої видимості з більшою точністю.

Нагадаємо, ССО ЗСУ опублікували фото удару по російському військовому кораблю ввечері 19 грудня, проте не розкривали деталей. OSINT-аналітики ресурсу "Кіберборошно" припускали, що українські військові уразили патрульний корабель проєкту 22460 "Охотник", а саме пограничний сторожовий корабель "Расул Гамзатов".

Волонтер Сергій Стерненко 19 грудня повідомив про атаку дронів Служби безпеки України на третю платформу РФ у Каспійському морі (родовище ім. Грайфера), два попередні удари були завдані по платформах на родовищах Філановського (11-12 грудня) та Корчагіна (15 грудня).