Дроны СОУ поразили корабль РФ "Охотник" и буровую платформу в Каспии: Генштаб подтвердил удары

Силы обороны Украины поразили российский военный корабль "Охотник" и буровую платформу на нефтегазовом месторождении им. Филановского в Каспийском море. Также удару подверглась радиолокационная система РСП-6М2 в Крыму.

Удар по кораблю "Охотник" и буровой платформе подтвердила утром 20 декабря пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили, что операция была осуществлена в ночь на 19 декабря.

В военный корабль РФ проекта 22460 "Охотник" попали несколько украинских ударных беспилотников. Бортовой номер судна и степень повреждений на момент публикации новости уточняется.

Корабль патрулировал воды неподалеку нефтегазовой буровой платформы на месторождении им. Филановского, принадлежащей российской компании "Лукойл" и также была поражена Силами обороны Украины. В Генштабе ВСУ отметили, что россияне с помощью этой платформы добывают газ и нефть, которую используют для обеспечения своей армии. Масштабы поражения и ущерба и способность платформы функционировать пока также требует уточнения.

Відео дня

СОУ ударили по нефтяной платформе РФ в Каспийском море (иллюстративное фото) Фото: Из открытых источников

Кроме российских объектов в Каспийском море, под ударом СОУ была радиолокационная система РСП-6М2 в районе Красносельского на территории временно оккупированного Крыма. Пораженная украинскими бойцами система регулировала движение вражеских воздушных судов — с ее помощью они заходили на посадку в условиях плохой видимости с большей точностью.

Напомним, ССО ВСУ опубликовали фото удара по российскому военному кораблю вечером 19 декабря, однако не раскрывали деталей. OSINT-аналитики ресурса "Киберборошно" предполагали, что украинские военные поразили патрульный корабль проекта 22460 "Охотник", а именно пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов".

Волонтер Сергей Стерненко 19 декабря сообщил об атаке дронов Службы безопасности Украины на третью платформу РФ в Каспийском море (месторождение им. Грайфера), два предыдущих удара были нанесены по платформам на месторождениях Филановского (11-12 декабря) и Корчагина (15 декабря).