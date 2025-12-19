"Гойда" на очередной российский корабль: ССО ВСУ опубликовали загадочное фото
На снимке зафиксирован удар по российскому военному кораблю. Что это за корабль в сообщении Силы Специальных Операций не сообщили, но OSINT-аналитики сделали предположение.
OSINT-аналитики ресурса "Киберборошно" пишут, что на фото ССО ВСУ зафиксирован патрульный корабль проекта 22460 "Охотник".
"Силы Специальных Операций публикуют поражение с применением FP-2 по патрульному кораблю проекта 22460 "Охотник", — сообщают аналитики.
По их мнению, был поражен пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов", потому что он единственный в данном классе имеет на вооружении пусковую установку комплекса управляемого вооружения 3М-47 "Гибка" — это российский зенитный ракетный комплекс малой дальности.
Также стало известно, что Украина атаковала танкер теневого флота России в Средиземном море в нейтральных водах.
Напомним, ранее стало известно, какая российская ЧВК охраняет теневой флот Путина и заодно шпионит за странами НАТО.