"Гойда" на очередной российский корабль: ССО ВСУ опубликовали загадочное фото

На снимке зафиксирован удар по российскому военному кораблю. Что это за корабль в сообщении Силы Специальных Операций не сообщили, но OSINT-аналитики сделали предположение.

OSINT-аналитики ресурса "Киберборошно" пишут, что на фото ССО ВСУ зафиксирован патрульный корабль проекта 22460 "Охотник".

Вероятно был поражен "Расул Гамзатов" Фото: ССО ЗСУ

"Силы Специальных Операций публикуют поражение с применением FP-2 по патрульному кораблю проекта 22460 "Охотник", — сообщают аналитики.

По их мнению, был поражен пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов", потому что он единственный в данном классе имеет на вооружении пусковую установку комплекса управляемого вооружения 3М-47 "Гибка" — это российский зенитный ракетный комплекс малой дальности.

Также стало известно, что Украина атаковала танкер теневого флота России в Средиземном море в нейтральных водах.

