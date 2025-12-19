"Гойда" на черговий російський корабель: ССО ЗСУ опублікували загадкове фото

На знімку зафіксований удар по російському військовому кораблю. Що це за корабель в повідомленні Сили Спеціальних Операцій не повідомили, але OSINT-аналітики зробили припущення.

OSINT-аналітики ресурсу "Кіберборошно" пишуть, що на фото ССО ЗСУ зафіксований патрульний корабель проєкта 22460 "Охотник".

Ймовірно був уражений "Расул Гамзатов" Фото: ССО ЗСУ

"Сили Спеціальних Операцій публікують ураження з застосуванням FP-2 по патрульному кораблю проєкта 22460 "Охотник", — повідомляють аналітики.

На їх думку, було уражено пограничний сторожовий корабель "Расул Гамзатов", бо він єдиний в даному класі має на озброєнні пускову установку комплексу керованого озброєння 3М-47 "Гибка" — це російський зенітний ракетний комплекс малої дальності.

Також стало відомо, що Україна атакувала танкер тіньового флоту Росії у Середземному морі в нейтральних водах.

Відео дня

Нагадаємо, раніше стало відомо, яка російська ПВК охороняє тіньовий флот Путіна і заодно шпигує за країнами НАТО.