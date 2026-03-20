12 Mirage-2000 вместо дронов ПВО: может ли Украина обменять перехватчики на самолеты

Катар может получить защиту от дронов "Шахед" Ирана благодаря перехватчикам Украины, а взамен мог бы отдать целую эскадрилью истребителей Mirage 2000, установили расследователи. Катарские самолеты находятся в хорошем состоянии и не нужны стране Ближнего Востока, которая купила у Франции втрое больше новейших Rafale. Согласятся ли в Дохе с предложением Украины, от которого зависит, среди прочего, работа противовоздушной обороны во время ударов Российской Федерации?

Украина направила на Ближний Восток группу специалистов, которые ведут переговоры с представителями сферы обороны Катара, но до сих пор договоренностей нет, говорится в лаконичном материале расследовательского портала Intelligence Online. Все, что известно, — это то, что Доха имеет в наличии 12 истребителей Mirage-2000, но почему-то не соглашается их продать в обмен на украинские перехватчики "Шахедов". Ситуация дошла до "тупика", отмечается в материале. На портале Defense Express рассказали детали о катарском авиапарке, который уже получил новые Rafale, но никак не может или не хочет избавиться от старых самолетов, нужных Украине.

Аналитики сообщили, что Катар продает Mirage 2000 с 2023 года и никак не может продать. При этом 26-летние самолеты в хорошем состоянии и пригодились бы Украине. Выяснилось, что речь идет о девяти Mirage 2000-5EDA и трех учебных Mirage 2000-5DD. Соглашение выглядит исходным для Катара, поскольку страна получила бы защиту от "Шахедов" Ирана, которые бьют по НПЗ [и не тратила бы дорогие ракеты ПВО на дешевые иранские дроны — ред.]. Аналитики подытожили, что соглашения нет по непонятным причинам.

"Однако, похоже пока в Катаре не согласны на это, или продолжаются переговоры", — пояснили на Defense Express, добавив, что есть надежда на ракеты ПВО PAC-3 для ЗРК Patriot, но результаты отсутствуют и на этом треке.

Заметим, в сети можно узнать о двух попытках Катара, когда стала известна цена 12 ед. Mirage 2000 — это 794 млн долл. Ориентировочная цена одного самолета — около 66 млн долл. Между тем Франция пообещала бесплатно передать Украине шесть самолетов Mirage 2000-5F: три поступили в авиапарк ВСУ.

Мираж 2000 Украина — детали

Фокус решил сравнить стоимость и боевую ценность одного Mirage 2000, который охотится за Шахедами и крылатыми ракетами, ракет PAC3 для ЗРК Patriot, которыми Ближний Восток сбивает "Шахеды" (и баллистику) Ирана, и перехватчиков ВСУ против российских БпЛА.

Сравнение средств ПВО Украины и стран Ближнего Востока по цене и возможностям:

Mirage 2000-5 - цена 66 млн долл. (ориентировочно), или 33 000 перехватчиков. Стоимость ракет — Magic-2 за 90 тыс. долл. и MICA и 1,2 млн долл. Назначение — крылатые ракеты Х-101, "Шахеды", наземные цели;

- цена 66 млн долл. (ориентировочно), или 33 000 перехватчиков. Стоимость ракет — Magic-2 за 90 тыс. долл. и MICA и 1,2 млн долл. Назначение — крылатые ракеты Х-101, "Шахеды", наземные цели; ракеты PAC-3 ЗРК Patriot — цена 5 млн долл. (ориентировочно), или 2 500 шт. перехватчиков. Украина сбивает баллистические ракеты "Искандер-М", "Кинжал", крылатые "Циркон" РФ. Ближний Восток и США — различные виды баллистических ракет Ирана (например, (Fateh-110, Shahab-3) и дронов "Шахед";

перехватчики — цена 2 000 долл. (ориентировочно). Назначение — "Шахеды" и другие дроны РФ.

Mirage 2000 Украины — сравнение с Patriot и перехватчиками и перехватчиками Фото: Фокус

Учтем, что на один "Шахед" в Персидском заливе тратят минимум 2-3 ракеты, а Украина тратит 2-3 зенитных БпЛА. Также заметим, что президент Зеленский сообщил о возможности Украины производить по 2 тыс. перехватчиков ежедневно, а цена перехватчика P1-SUN — 1 тыс. долл., Sting — 2 тыс. долл., а на каждый "Шахед" идет по 2-4 три БпЛА. Из сравнения видно, что "Шахеды" действительно лучше сбивать перехватчиками и ракетами Mirage 2000-5, чем Patriot.

Напоминаем, 19 марта в сети показали полет самолета Mirage 2000-5, который нес две ракеты Magic-2 во время тренировочного полета.