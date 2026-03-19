В сети появились кадры Mirage 2000-5F с ракетами Magic-2: чем интересен полет (фото)

Истребитель Mirage-2000-5F Воздушных сил Украины выполнил полет, во время которого садился, а затем вновь поднимался в воздух, рассказали украинские авиаторы. Во время полета экипаж самолета отработал охоту на российские дроны-камикадзе "Шахед". Какие особенности французского истребителя заметили наблюдатели и почему это важно в контексте ударов по беспилотникам Российской Федерации?

Во время тренировочного полета заметили самолет Mirage-2000-5F, который входит в состав 107-го отдельного авиационного крыла, говорится в сообщении авиационного Telegram-канала Fantom Aviation. Наблюдатели обратили внимание на подкрыльевые топливные баки, один из которых раскрашены полностью в желтый цвет, второй — в желто-синий. Рядом с топливными баками — две ракеты класса "воздух-воздух" Magic-2.

Сообщение о тренировочном полете истребителя появилось в сети 17 марта. На фото — Mirage-2000-5F, который парил в небе во время обучения. В канале отметили особую технологию тренировки, когда самолет сначала приземляется, а затем делает заход на второй круг. Также указано, что ракеты Magic-2 под фюзеляжем активно используются во время сбивания российских "Шахедов".

В канале In Factum добавили еще два фото Mirage 2000. На одном из них — истребитель с теми же неожиданно раскрашенными топливными балаками и ракетами R.550 Magic для ударов по "Шахедам". При этом отмечается, что это кадры патрулирования, а не тренировки. Второе изображение — самолет, снятый с большого расстояния, поэтому каких-то деталей не заметно.

Мираж-2000 Украины — детали

Отметим, Mirage 2000 — это французские истребители, которые Украина получила в феврале 2025 года: предварительно известно о трех самолетах, но может поступить и больше. При этом речь идет о варианте Mirage-2000-5F, способном запускать ракеты SCALP, авиабомбы AASM Hammer и ракеты воздух-воздух MICA. Ракеты Magic-2 (R.550 Magic II), которые наблюдатели заметили под фюзеляжем самолета, — это средства поражения длиной почти 3 м, которые весят до 100 кг, имеют боевую часть до 20 кг и летят к цели на расстояние до 20 км на скорости до 3 Махов. В заметке авиаторов также говорилось о дополнительных топливных баках: как пояснили аналитики портала Global Security, благодаря этим приспособлениям истребитель получает дополнительно 4 тыс. литров топлива и может вдвое дольше держаться в воздухе (условно, не 2 часа, а около четырех).

Фокус писал о первом появлении Mirage-2000-5F в небе над Украиной. Как сообщили медиа, событие произошло в марте 2025 года. Под фюзеляжем заметили традиционный арсенал французского истребителя — ракеты SCALP-EG и AASM. Между тем через год, в январе 2026, на портале Defense Express рассказали, что Украина наконец получила ракеты MICA, которые имеют дальность до 80 км и заменят Magic-2.

Напоминаем, 27 февраля в сети показали первые кадры работы Mirage-2000 ракетами AASM Hammer по позициям ВС РФ.