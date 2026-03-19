У мережі з'явилися кадри Mirage 2000-5F з ракетами Magic-2: чим цікавий політ (фото)

Винищувач Mirage-2000-5F Повітряних сил України виконав політ, під час якого сідав, а потім знов здіймався у повітря, розповіли українські авіатори. Під час польоту екіпаж літака відпрацював полювання на російські дрони-камікадзе "Шахед". Які особливості французького винищувача помітили спостерігачі й чому це важливо у контексті ударів по безпілотниках Російської Федерації?

Під час тренувального польоту помітили літак Mirage-2000-5F, який входить до складу 107-го окремого авіаційного крила, ідеться у дописі авіаційного Telegram-каналу Fantom Aviation. Спостерігачі звернули увагу на підкрилові паливні баки, один з яких розфарбовані повністю в жовтий колір, другий — у жовто-синій. Поруч з паливними баками — дві ракети класу "повітря–повітря" Magic-2.

Допис про тренувальний політ винищувача з'явився у мережі 17 березня. На фото — Mirage-2000-5F, який ширяв у небі під час навчання. У каналі наголосили на особливій технології тренування, коли літак спершу приземляється, а потім робить захід на друге коло. Також вказано, що ракети Magic-2 під фюзеляжем активно використовуються під час збиття російських "Шахедів".

Фото: Fantom Aviation / Telegram

У каналі In Factum додали ще два фото Mirage 2000. На одному з них — винищувач з тими ж неочікувано розфарбованими паливними балаками та ракетами R.550 Magic для ударів по "Шахедах". При цьому зауважується, що це кадри патрулювання, а не тренування. Друге зображення — літак, знятий з великої відстані, тому якихось деталей не помітно.

Фото: In Factum

Фото: In Factum

Mirage-2000 України — деталі

Зазначимо, Mirage 2000 — це французькі винищувачі, які Україна отримала в лютому 2025 року: попередньо відомо про три літаки, але може надійти й більше. При цьому ідеться про варіант Mirage-2000-5F, здатний запускати ракети SCALP, авіабомби AASM Hammer та ракети повітря-повітря MICA. Ракети Magic-2 (R.550 Magic II), які спостерігачі помітили під фюзеляжем літака, — це засоби ураженнями довжиною майже 3 м, які важать до 100 кг, мають бойову частину до 20 кг і летять до цілі на відстань до 20 км на швидкості до 3 Махів. У дописі авіаторів також ішлося про додаткові паливні баки: як пояснили аналітики порталу Global Security, завдяки цим пристосуванням винищувач отримує додатково 4 тис. літри пального і може удвічі довше триматись у повітрі (умовно, не 2 год, а близько чотирьох).

Фокус писав про першу появу Mirage-2000-5F у небі над Україною. Які повідомили медіа, подія сталась у березні 2025 року. Під фюзеляжем помітили традиційний арсенал французького винищувача — ракети SCALP-EG та AASM. Тим часом через рік, у січні 2026, на порталі Defense Express розповіли, що Україна нарешті отримала ракети MICA, які мають дальність до 80 км і замінять Magic-2.

Нагадуємо, 27 лютого у мережі показали перші кадри роботи Mirage-2000 ракетами AASM Hammer по позиціях ЗС РФ.