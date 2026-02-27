У мережі показали перші кадри ударів Mirage-2000 по позиціях ЗС РФ: надточні AASM Hammer (відео)

Французькі винищувачі Mirage-2000 почали виконувати бойові задачі на лінії фронту, показало відео від пілотів Повітряних сил ЗСУ. Літак промайнув над оператором, який робив запис, та випустив дві ракети у бік позицій збройних сил противника. Які переваги отримає Україна завдяки авіації та авіабомбам, отриманим від Франції?

Літаки Mirage-2000 вже використовувались на різних відтинках фронту, але раніше відео їхньої роботи не з'являлось у мережі, зауважили у Telegram-каналі "Соняшник", пов'язаному з Повітряними силами ЗСУ. Також наголошується, що поки не будуть розкривати таємниці бойової задачі, яку виконували пілоти, та застосовану зброю. Тим часом профільне медіа "Мілітарний" повідомило, що Mirage-2000 запустив, ймовірно, дві авіабомби AASM Hammer.

Відео з відпрацювання французького літака Mirage-2000 з'явився у мережі вдень 27 лютого. При цьому не вказується, коли саме відбувся політ та над яким відтинком фронту.

Відео дня

"Ті, хто виправдовує свою назву [Mirage-2000] — ніде не були помічені, але скрізь і завжди задіяні. Дякуємо Франції за її незмінну підтримку нашого війська, а також за якісні й сучасну зброю", — ідеться у дописі.

Літак Mirage-2000 — деталі

Mirage-2000 — французький багатоцільовий винищувач, який отримала Україна відповідно до домовленостей з президентом Франції Емманюелем Макроном. На початку 2025 року Повітряні сили отримали три таких літаки (один втратили), а у 2026 році очікують ще два. Винищувач Mirage-2000 здатен летіти на швидкості 2,2 Маха на висоті до 17 км, виявляти цілі на відстані близько 100 км (завдяки радару Thomson-CSF RDY), має дев'ять підвісок для пусків ракет та авіабомб.

Серед озброєння Mirage-2000, — високоточні плануючі авіабомби AASM Hammer, про можливе застосування яких написали експерти "Мілітарного". Характеристики бомби — вага бойової частини від 250/1000 кг, дальність скидання близько 75 км, точність до 10 м, навігація інерційна/GPS/лазерне наведення. Україна почала отримувати вказані авіабомби 2024 року, оскільки була можливість їх запускати з модифікованих МіГ-29, а також з F-16, які також отримали ЗСУ від партнерів. Міноборони повідомило, що посилює співпрацю з Францією щодо отримання AASM Hammer. Постачання у 2025 році — по 60 шт. на місяць: на 2026 — такі ж плани, але, до всього, Париж планує збільшити виготовлення ракети і зробити "рекордні поставки".

Зазначимо, Фокус писав про те, як літаки Mirage-2000 використовуються на російсько-українській війні. Наприклад, у листопаді 2025 року з'явився репортаж, у якому український пілот розповів про роботу на винищувачі. З його слів, літак використовували для збиття крилатих ракет під час повітряних атак ЗС РФ. На борту винищувача — шість ракет Х-101, які збив співрозмовник медіа. З'ясувалось, що ефективність використання Mirage-2000 — 98%.

Нагадуємо, 26 лютого у мережі показали роботу літака Ан-28 ЗСУ, який активно використовується для збиття "Шахедів".