Ан-28 ЗСУ підпалив "Шахед" ЗС РФ: як група ППО працює кулеметом та лазером (відео, фото)

У мережі з'явились кадри "полювання" літака Ан-28 Збройних сил України на дрон-камікадзе "Шахед"/"Герань-2" Збройних сил Російської Федерації. Бійцю вистачило семи секунд, щоб спіймати безпілотник у приціл та випустити чергу. Як кулеметнику на борту Ан-28 вдалось збити російський "Шахед", які особливості літака цьому посприяли та які результати показав особливий підрозділ протиповітряної оборони?

Підрозділ ППО використовує Ан-28 для знешкодження російських "Шахедів", використовуючи бортовий кулемет M134 Minigun та лазерне цілевказання, показують кадри відео, які з'явились у Telegram-каналі "НІП "Тиск". На коткому записі на третій секунді лазер підсвічує БпЛА, а на 6-7 — пристрій спалахує після влучання кулемета. Фокус зібрав інформацію про новий метод протиповітряної оборони, який з'явився на російсько-українській війні, та про літак Ан-28, який регулярно використовують у відбитті атак "Шахедів".

Відео з кадрами влучання з'явився у мережі вдень 26 лютого. Вказується, що підірваний дрон — це БпЛА "Герань-2". Про інші деталі подій, наприклад, коли саме відбулось "полювання" та над яким, орієнтовно, регіоном України, інформації немає.

Відео дня

Ан-28 проти Шахеда — деталі

Ан-28 — це старий двомоторний літак радянського виробництва, перші польоти якого відбулись у 1977 році. Повітряне судно має розміри 13 на 22 м, максимальну швидкість до 350 км/год, висота польоту до 6 км, екіпаж — двоє людей, вантажопідійомність 2 тонни. Під час полювання на дрони РФ йому доводиться наздоганяти та знешкоджувати "Шахеди", які у базовій версії мають швидкість до 200 км/год, а у реактивній — близько 500 км/год. Щоб впоратись з таким викликом, бійці використовують кулемет M134 Minigun, який стріляє зі швидкістю 6 тис. пострілів за хвилину (100 пострілів за секунду), та використовує лазер, ймовірно, прикріплений до зброї. Лазер підсвічує ціль і у ту ж мить боєць випускає чергу, показало відео.

Ан-28 проти Шахеда — як виглядає "новий" літак ППО Фото: З відкритих джерел

Підрозділ ППО, який на Ан-28 збиває "Шахеди"

Тим часом 23 лютого у мережі з'явились кадри нагородження бійців воєнізованого підрозділу Добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ). На фото — коробки з нагородами для дев'яти осіб та троє військових, які приймали привітання. На задньому плані — ймовірно, літак Ан-28 з трикутниками, які означають збиття "Шахедів". Можна нарахувати близько сотні позначок: решта — заблюрені або ховаються за фігурами. З'ясувалось, що підрозділ з офіційною назвою "група ППО з пілотованим повітряним судном на базі ДФТГ" збила 157 цілей різного типу. Нагородження провів командувач сил ТрО генерал-майор Ігор Плахута, а бійці отримали ордени та відзнаки.

Інші випадки використання Ан-28

У мережі можна відшукати репортаж французьких журналістів медіа TF1, які відвідали аеродром з Ан-28 та побачили на власні очі, як бійці готуються до вильоту. Під час розмови з пілотами з'ясувалось, що їм вдалось збити близько 150 дронів-камікадзе ЗС РФ, а одного разу знешкодили відразу п'ять БпЛА за виліт. Також уточнили, що пілоти — цивільні, які долучились до загонів протиповітряної оборони.

Репортаж з'явився 5 лютого, і чути, що кадри знімали вночі при температурі "мінус" 20 градусів. Журналісти розповіли, що після сигналу про появу "Шахедів" у бійців є 10 хвилин на підготовку до польоту. Представники TF1 піднялись на борт Ан-28 і бачили, як відбувається полювання. Кулеметник та пілот не мали ніяких приладів, а вишукували БпЛА очима: лише диспетчерська повідомила орієнтовний район. Коли побачили ціль, то кулеметник висунувся у відчинені двері та випустив чергу: дрон упав, і так сталось тричі за п'ятигодинний виліт. Також зауважили, що пілоти навмисно чекають, поки БпЛА проминуть населені пункти, і тоді збивають ціль. Коли у повітряний простір України увійшли російські ракети, Ан-28 терміново приземлився, чути на відео.

Зазначимо, Фокус писав про інші повітряні судна, які використовуються для збиття "Шахедів". Зокрема, у мережі з'являлись кадри з навчально-тренувальним літаком Як-52. Для збиття повітряних цілей бійці використовували стрілецьку зброю, і крім дронів-камікадзе, знешкоджували розвідувані БпЛА "Орлан", Zala.

Нагадуємо, влітку 2025 року оглядачі Defense Express розповіли про особливості використання вертольотів Мі-8 для знищення російських "Шахедів".