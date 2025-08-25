Ескадрилья Як-52 проти дронів РФ: як працює нестандартна тактика України, — WSJ (відео)

В Україні створили ескадрилью з 20 легкомоторних літаків Як-52, збудованих ще часів Радянського Союзу. Через 30-45 років після сходження з конвеєра вони збивають ударні та розвідувальні дрони Російської Федерації, захищаючи українське небо.

Двоє пілотів ескадрильї Як-52, "Маестро" та "Ніндзя", поспілкувались з медіа та показали, як відбивають атаки дронів РФ. У репортажі The Wall Street Journal розповіли західній аудиторії про наслідки російських ударів по українських містах і пояснили, як старі літаки стали у пригоді силам протиповітряної оборони.

Атаки дронів РФ - як працює ескадрилья Як-52 ЗСУ

WSJ опублікувало репортаж про "секретний підрозділ України", який протистоїть дронам РФ. Вказується, що кадри роботи цього підрозділу схожі на події Першої світової війни, коли пілоти стріляли з кулемета по ворогах. У 2025 році на полі бою в Україні журналісти заглянули всередину кабіни літаків "аматорської ескадрильї", яка "веде новий вид війни зі старою технологією".

У репортажі познайомили глядачів з двома пілотами з позивними "Маестро" та "Ніндзя". Вони пояснили, що первісне призначення Як-52 — це спортивні польоти та тренування. Втім, під час вторгнення РФ довелось використати й такий вид техніки, пролунало на відео.

"На сьогодні у нас склалася така ситуація, що нам потрібно використовувати все, що ми маємо", — сказали пілоти.

Медіа пояснило, як працюють Як-52. З'ясувалось, що це суперпрості літаки, які не мають радарів для виявлення БпЛА і тому літають лише вдень, коли їх добре видно. Коли російський дрон опиняється у секторі, за який відповідає підрозділ, пілоти злітають протягом 15 хвилин і рухаються відповідно до вказівок по радіозв'язку. У певний момент вони візуально бачать ворожий пристрій, і тоді його знешкоджують.

"Пілот підлітає якомога ближче, а потім стрілець буквально висувається з вікна з дробовиком або автоматичною зброєю, щоб вистрілити в цю штуку", — розповіло медіа.

Крім дробовика, можуть використати й інший спосіб, уточнили пілоти. Зі слів "Маестро", інколи вдається підібратись дуже близько до дрона, і тоді його просто збивають крилом.

Результати роботи екіпажу Як-52, який протидіє дронам з 2022 року, — це "мінус" 50 російських безпілотників, збитих під час 300 вильотів. Згідно з даними командування, авіація (літаки та вертольоти) сумарно збивають 10-12% дронів, які запускає РФ під час повітряних атак, уточнило WSJ. При цьому наголошується, що росіяни збільшили кількість повітряних цілей, тому відбивати удари стає важче. Медіа зауважило, що Україні довелось звернути увагу на 40-річні літаки, навіть маючи західні засоби — ЗРК Patriot та винищувачі F-16.

Атаки дронів РФ — деталі застосування Як-52

Зазначимо, Фокус писав про появу легкомоторних літаків Як-52, які використовувались для відбиття атак дронів РФ. Відео з кадрами роботи бійців Сил оборони з'явилось влітку 2024 року. На короткому записі бачимо, як літак знешкоджує розвідуваний дрон Zala, який літав над південними регіонами України.

Нагадуємо, влітку 2025 року з'явилась аналітична стаття на порталі Army Recognition, у якій розповіли про застосування сільськогосподарських літаків "кукурузників" для збиття дронів-камікадзе "Шахед" ЗС РФ.