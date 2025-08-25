Эскадрилья Як-52 против дронов РФ: как работает нестандартная тактика Украины, — WSJ (видео)

В Украине создали эскадрилью из 20 легкомоторных самолетов Як-52, построенных еще во времена Советского Союза. Через 30-45 лет после схода с конвейера они сбивают ударные и разведывательные дроны Российской Федерации, защищая украинское небо.

Двое пилотов эскадрильи Як-52, "Маэстро" и "Ниндзя", пообщались с медиа и показали, как отражают атаки дронов РФ. В репортаже The Wall Street Journal рассказали западной аудитории о последствиях российских ударов по украинским городам и объяснили, как старые самолеты пригодились силам противовоздушной обороны.

Атаки дронов РФ — как работает эскадрилья Як-52 ВСУ

WSJ опубликовало репортаж о "секретном подразделении Украины", которое противостоит дронам РФ. Указывается, что кадры работы этого подразделения похожи на события Первой мировой войны, когда пилоты стреляли из пулемета по врагам. В 2025 году на поле боя в Украине журналисты заглянули внутрь кабины самолетов "любительской эскадрильи", которая "ведет новый вид войны со старой технологией".

В репортаже познакомили зрителей с двумя пилотами с позывными "Маэстро" и "Ниндзя". Они объяснили, что первоначальное назначение Як-52 — это спортивные полеты и тренировки. Впрочем, во время вторжения РФ пришлось использовать и такой вид техники, прозвучало на видео.

"На сегодня у нас сложилась такая ситуация, что нам нужно использовать все, что мы имеем", — сказали пилоты.

Медиа объяснило, как работают Як-52. Выяснилось, что это суперпростые самолеты, которые не имеют радаров для обнаружения БпЛА и поэтому летают только днем, когда их хорошо видно. Когда российский дрон оказывается в секторе, за который отвечает подразделение, пилоты взлетают в течение 15 минут и движутся в соответствии с указаниями по радиосвязи. В определенный момент они визуально видят вражеское устройство, и тогда его обезвреживают.

"Пилот подлетает как можно ближе, а затем стрелок буквально выдвигается из окна с дробовиком или автоматическим оружием, чтобы выстрелить в эту штуку", — рассказало медиа.

Кроме дробовика, могут использовать и другой способ, уточнили пилоты. По словам "Маэстро", иногда удается подобраться очень близко к дрону, и тогда его просто сбивают крылом.

Результаты работы экипажа Як-52, который противодействует дронам с 2022 года, — это "минус" 50 российских беспилотников, сбитых во время 300 вылетов. Согласно данным командования, авиация (самолеты и вертолеты) суммарно сбивают 10-12% дронов, которые запускает РФ во время воздушных атак, уточнило WSJ. При этом отмечается, что россияне увеличили количество воздушных целей, поэтому отражать удары становится труднее. Медиа отметило, что Украине пришлось обратить внимание на 40-летние самолеты, даже имея западные средства — ЗРК Patriot и истребители F-16.

Атаки дронов РФ — детали применения Як-52

Отметим, Фокус писал о появлении легкомоторных самолетов Як-52, которые использовались для отражения атак дронов РФ. Видео с кадрами работы бойцов Сил обороны появилось летом 2024 года. На короткой записи видно, как самолет обезвреживает разведывательный дрон Zala, который летал над южными регионами Украины.

Напоминаем, летом 2025 года появилась аналитическая статья на портале Army Recognition, в которой рассказали о применении сельскохозяйственных самолетов "кукурузников" для сбивания дронов-камикадзе "Шахед" ВС РФ.