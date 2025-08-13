"Кукурузник" против "Шахедов": как Украина получила новое решение для системы ПВО

Украина превратила сельскохозяйственный самолет ("кукурузник") Zlin Z-137 в носитель ракет класса "воздух-воздух" R-73 для борьбы с беспилотниками. Как гражданское воздушное судно превратили в средство обезвреживания дронов-камикадзе "Шахед"? Каковы возможности нового оружия? О чем говорит изобретательность украинцев на фоне ограниченных поставок оружия Западу?

По сообщениям OSINTеров из группы Tysk в Телеграме, 8 августа 2025 года появились новые кадры, зафиксировавшие одно из самых неординарных решений ПВО Украины сегодня — это "кукурузник" Zlin Z-137 Agro Turbo, оснащенный двумя ракетами "воздух-воздух" с инфракрасным наведением R-73. Этот самолет указывает на текущую стратегию Киева по адаптации доступных гражданских платформ в импровизированные системы противодействия растущей угрозе медленных, низколетящих БПЛА, таких как российские Shahed/Герань-2. Новая разработка также доказывает, что Украина способна применять старые ракетные запасы в соответствии с инновационными тенденциями в сфере противовоздушной обороны.

Одно из самых неординарных решений ПВО Украины сегодня — это "кукурузник" Zlin Z-137 Agro Turbo, оснащенный двумя ракетами "воздух-воздух" с инфракрасным наведением R-73

Фокус перевел материал портала Army Recognition о том, как Украина обошла ограничения и проблемы с предоставлением авиации и средств ПВО и как приспособила гражданское воздушное судно для борьбы с "Шахедами" РФ.

Война в Украине — что известно о Zlin Z-137 как ПВО

Zlin Z-137, чехословацкий турбовинтовой самолет, представленный в 1980-х годах, был разработан для работы над сельскохозяйственными угодьями на малых скоростях и низких высотах, что делает его идеальной платформой для перехвата БПЛА со схожими профилями полета. Вариант самолета, показанный на видео, получил военную серую окраску с белыми опознавательными полосами на фюзеляже, чтобы снизить риск дружественного огня. Его вооружение состоит из одной ракеты R-73 под каждым крылом, дополненной двумя цилиндрическими магазинами, установленными в борту, которые могут быть топливными баками или остатками его бывшей карьеры "кукурузника".

Ракета Р-73, или AA-11 Archer по классификации НАТО, Ракета Р-73, или AA-11 Archer по классификации НАТО, является ракетой малой дальности с высоким углом наведения, способной поражать цели под углами до 75 градусов, что обеспечивает ей гибкость в борьбе с маневренными беспилотниками. Эта ракета служила основным перехватчиком малой дальности на истребителях МиГ-29 и Су-27, а в последнее время — на импровизированных наземных и морских платформах, таких как контейнерный ЗРК Gravehawk, модифицированные машины 9К33 "Оса" и морской беспилотный надводный аппарат Sea Dragon.

Война в Украине — как выглядит самолет Z-37T Agro Turbo с ракетами Р-73 Фото: Скриншот

Ракета Р-73 — как используется на "кукурузниках"

Применение украинских ракет Р-73 с нетрадиционных пусковых платформ — часть более широкой оперативной схемы, наблюдаемой с начала полномасштабной войны. Хотя основными носителями остаются истребители МиГ-29 и Су-27, эти ракеты были успешно интегрированы в мобильные ЗРК и даже в беспилотные надводные аппараты, а также осуществили подтвержденные поражения российских вертолетов Ми-8 над Черным морем.

Конверсия Z-137 вписывается в этот ряд: это недорогой планер с минимальными требованиями к взлетно-посадочной полосе, который может патрулировать воздушное пространство и реагировать на вторжение беспилотников, не задействуя дорогостоящие истребители. По сравнению со специально разработанными системами противодействия БПЛА, такими как американский VAMPIRE, который использует более дешевые ракеты с лазерным наведением APKWS, вооруженный "кукурузник" обходится дороже в расчете на один выстрел, но потенциально быстрее в реализации, учитывая существующие запасы R-73 в Украине. Эта адаптация также напоминает OA-1K Skyraider II, разработанный Командованием специальных операций ВВС США и созданный на базе Air Tractor AT-802, хотя американская программа все же рассчитана на несложные ударные задачи, наблюдение и разведку, а не на конкретные цели борьбы с дронами.

Стратегические последствия этой конверсии выходят за пределы ее непосредственной тактической роли. Переоборудовав устаревший сельскохозяйственный самолет в действующую боевую платформу, Украина демонстрирует как союзникам, так и противникам, что она может использовать любой доступный актив для поддержки своей обороны. С геополитической точки зрения такие импровизации подчеркивают способность Киева к асимметричной адаптации — качество, которое усложняет российское оперативное планирование, создавая нетрадиционные воздушные угрозы, которые трудно предсказать. В военном смысле это также служит в пользу концепции интеграции ценных ракет в недорогие летательные аппараты — модель, которая может вдохновить другие страны, сталкивающиеся с беспилотными угрозами, но не имеющие достаточного количества истребителей. В оперативном плане развертывание Украиной Р-73 на пилотируемых самолетах, наземных транспортных средствах и морских беспилотниках иллюстрирует уникальную диверсификацию применения ракет, которая не имеет аналогов в текущих конфликтах.

Украинская модификация Z-137 воплощает в себе реальность военного времени, в которой необходимость заставляет внедрять нетрадиционные инновации, превращая устаревший сельскохозяйственный самолет в функциональный элемент сети ПВО страны. Независимо от того, будет ли он в конечном итоге участвовать в боевых действиях или останется экспериментальным, этот проект отражает более широкую схему адаптации ракет R-73 для использования в истребителях, импровизированных наземных системах и морских беспилотниках. Применение этого подхода к недорогим и низкоскоростным турбовинтовым самолетам свидетельствует о том, что любой доступный самолет, от высокотехнологичных реактивных до сельскохозяйственных "кукурузников", может быть перепрофилирован для борьбы с современными воздушными угрозами. Это не только усложнит планирование для России, но и послужит примером для других стран, которые ищут адаптированные решения для антидроновой борьбы. В условиях войны, когда быстрое развертывание потенциала может определить исход конфликта, вооруженный Z-137 является одновременно символом и практическим примером изобретательности Украины.

О портале

Army Recognition — специализированный военный медийный портал, который публикует новости, аналитические материалы и справочную информацию о военной технике, оборонной промышленности и технологиях по всему миру. Основная тематика материалов — военное оборудование, военные новости, аналитика.