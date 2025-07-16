Кукурузники для ВВС США: американский штурмовик Skyraider возвращается

Самолет OA-1K Skyraider II будет предназначен для низких и медленных полетов с максимальной скоростью 394 км в час.

Related video

ВВС США собираются вернуться к семейству Skyraider спустя десятилетия после снятия с вооружения последнего A-1 Skyraider. Перспективный вооруженный разведывательно-штурмовой самолет OA-1K Skyraider II должен поступить на вооружение примерно к 2029 году.

Фокус перевел статью журналиста Харрисона Касса о возвращении в строй ветерана американской авиации штурмовика Skyraider в модернизированном варианте.

Очевидная параллель между A-1 времен холодной войны и модернизированным OA-1K заключается в его пропеллере. A-1 был последним американским истребителем-штурмовиком, оснащенным пропеллером, в то время как OA-1K станет первым пропеллерным истребителем-штурмовиком после снятия A-1 с вооружения в 1973 году.

Skyraider: пропеллерный штурмовой самолет для ВВС США

Когда самолет A-1 сняли с производства, он уже был пережитком ушедшей эпохи. Реактивные двигатели почти тридцать лет как стали стандартом в авиации. Возрождение штурмовика с пропеллером сейчас, в конце 2020-х годов, противоречит 80-летней тенденции развития военной авиации.

Тем не менее, у идеи с пропеллером есть свои плюсы.

"Я вижу многообещающее будущее для OA-1K, – говорит генерал-лейтенант Майкл Конли, глава Командования специальных операций ВВС. – Я думаю, что когда наши военные получат его, он превзойдет все ожидания: именно на это мы рассчитывали, разрабатывая его пять лет назад".

Конли подчеркнул, что OA-1K будет модульным и сможет выполнять различные задачи, включая ближнюю авиационную поддержку, разведку, наблюдение и рекогносцировку. "Я думаю, что у нас есть много возможностей превратить эту платформу в нечто совершенно отличное от всего, что было в прошлом", – сказал он.

Самолет OA-1K Skyraider II Фото: Википедия

Конечно, у нового Skyraider II есть недоброжелатели, и решение американских военных вернуться к эксплуатации штурмовика с винтовым двигателем спустя полвека вызвало немало вопросов. Зачем возвращаться назад, если технология реактивных двигателей уже давно усовершенствована и распространена повсеместно? OA-1K "критиковали за использование пропеллера вместо реактивного двигателя", сообщает Defense News. Некоторые СМИ прозвали его "кукурузником" – отсылка к сельскохозяйственным самолетам, распыляющим пестициды на посевы.

Бригадный генерал Крейг Пратер, директор AFSOC по стратегическим планам, программам и требованиям, ответил критикам. "Хотя мы и не ожидаем, что Skyraider II встанет в один ряд с истребителями пятого и шестого поколений, он будет полезен для сил, которым мы оказываем поддержку по всему миру". Конли также отметил, что пропеллерные самолеты выигрывают за счет улучшенной маневренности и увеличенного времени пребывания в воздухе, что повышает способность собирать разведданные в режиме реального времени и оказывать непосредственную воздушную поддержку войскам на земле.

Действительно, OA-1K будет спроектирован для низких и медленных полетов – его максимальная скорость составит 394 км в час (примерно одна шестая максимальной скорости реактивного F-22 Raptor), а крейсерская скорость – 338 км в час. Силовой установкой OA-1K станет один турбовинтовой двигатель Pratt & Whitney мощностью 1600 лошадиных сил, который будет приводить в движение 5-лопастной пропеллер Hartzell.

Первый OA-1K появится на базе ВВС Эглин во Флориде. OA-1K ознаменует новую эру, в которой американские вооруженные силы вернутся к использованию штурмовиков с пропеллерами.

Об авторе

Харрисон Касс – журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.