Мі-8 з легендарним Minigun: як українські вертольоти полюють на "шахедів" (відео)

Українські військові продовжують удосконалювати тактику боротьби з іранськими дронами-камікадзе "Шахед". На нещодавно опублікованих кадрах бойової роботи вертольотів Мі-8 можна помітити низку нових модифікацій, які значно підвищують ефективність перехоплення повітряних цілей.

Нові відеоматеріали свідчать про оригінальні рішення українських військових. Як зазначають оглядачі Defense Express, головне нововведення торкнулося озброєння. Крім звичних кулеметів ПКТ, на деяких вертольотах з'явився американський шестиствольний кулемет M134 Minigun, встановлений на місці бортового стрільця.

Атаки "Шахедів" РФ — приклад бойової роботи українських льотчиків

Ця легендарна зброя використовує патрон 7,62 і здатна вести вогонь із неймовірною скорострільністю — від 3000 до 6000 пострілів за хвилину. Для порівняння, темп стрільби ПКТ становить 500-750 пострілів за хвилину. Навіть коротка черга з Minigun не залишає ворожим безпілотникам жодного шансу, підкреслюють аналітики.

Ще 2024 року вертольоти почали активно використовуватися для знищення "шахедів". Тоді пілоти застосовували стандартне озброєння, без будь-яких помітних доопрацювань техніки. Ураження дронів відбувалося здебільшого зі штатних радянських кулеметів калібру 7,62 мм.

Однак тепер на озброєнні українських льотчиків є модифікації Мі-8МТВ2, оснащені не тільки кулеметами, але й тепловізором в оптико-прицільній станції, що дає змогу полювати на безпілотник у нічний час доби.

Коротко про кулемет Minigun

M134 Minigun — шестиствольний скорострільний кулемет калібру 7,62×51 мм NATO, розроблений компанією General Electric у 1960-х роках. Він використовує зовнішній електричний привід, що забезпечує постійний темп стрільби та стабільну подачу боєприпасів.

Зброя широко використовується на вертольотах (UH-1 Huey, AH-6 Little Bird, MH-60 Black Hawk), літаках (AC-47 Spooky, AC-130 Spectre), катерах і бронетехніці. Висока скорострільність створює щільний загороджувальний вогонь, але вимагає досить місткого боєзапасу і системи охолодження стволів.

Завдяки поєднанню потужності та надійності, M134 широко використовують для придушення живої сили, оборони повітряних платформ і прикриття зон висадки військ, залишаючись одним із найбільш упізнаваних видів авіаційного стрілецького озброєння у світі.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що єдиним ефективним способом знищення ворожих БПЛА є авіація. Зокрема, окрім українського вертольота Мі-24, можна поповнити авіапарк американським вертольотом AH-1 Cobra/AH-1Z Viper.

