Ми-8 с легендарным Minigun: как украинские вертолеты охотятся за "шахедами" (видео)

Украинские военные продолжают совершенствовать тактику борьбы с иранскими дронами-камикадзе «Шахед». На недавно опубликованных кадрах боевой работы вертолетов Ми-8 можно заметить ряд новых модификаций, которые значительно повышают эффективность перехвата воздушных целей.

Новые видеоматериалы свидетельствуют об оригинальных решениях украинских военных. Как отмечают обозреватели Defense Express, главное нововведение коснулось вооружения. Помимо привычных пулеметов ПКТ, на некоторых вертолетах появился американский шестиствольный пулемет M134 Minigun, установленный на месте бортового стрелка.

Атаки "Шахедов" РФ - пример боевой работы украинских летчиков

Это легендарное оружие использует патрон 7,62 и способен вести огонь с невероятной скорострельностью — от 3000 до 6000 выстрелов в минуту. Для сравнения, темп стрельбы ПКТ составляет 500–750 выстрелов в минуту. Даже короткая очередь из Minigun не оставляет вражеским беспилотникам ни единого шанса, подчеркивают аналитики.

Еще в 2024 году вертолеты начали активно использоваться для уничтожения "шахедов". Тогда пилоты применяли стандартное вооружение, без каких-либо заметных доработок техники. Поражения дронов происходило в основном из штатных советских пулеметов калибра 7,62 мм.

Однако теперь на вооружении украинских летчиков есть модификации Ми-8МТВ2, оснащенные не только пулеметами, но тепловизором в оптико-прицельной станции, что позволяет охотиться на беспилотник в ночное время суток.

Кратко о пулемете Minigun

M134 Minigun — шестиствольный скорострельный пулемет калибра 7,62×51 мм NATO, разработанный компанией General Electric в 1960-х годах. Он использует внешний электрический привод, что обеспечивает постоянный темп стрельбы и устойчивую подачу боеприпасов.

Оружие широко используется на вертолетах (UH-1 Huey, AH-6 Little Bird, MH-60 Black Hawk), самолетах (AC-47 Spooky, AC-130 Spectre), катерах и бронетехнике. Высокая скорострельность создает плотный заградительный огонь, но требует достаточно вместимого боезапаса и системы охлаждения стволов.

Благодаря сочетанию мощности и надежности, M134 широко используется для подавления живой силы, обороны воздушных платформ и прикрытия зон высадки войск, оставаясь одним из самых узнаваемых видов авиационного стрелкового вооружения в мире.

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко отметил, что единственным эффективным способом уничтожения вражеских БПЛА является авиация. В частности, кроме украинского вертолета Ми-24, можно пополнить авиапарк американским вертолетом AH-1 Cobra/AH-1Z Viper.

