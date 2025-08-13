Германия делает большую ставку на систему ПВО Skyranger: что показал опыт Украины

Германия готовится к крупнейшей за десятилетия закупке средств противовоздушной обороны малой дальности (SHORAD). Немецкий концерн Rheinmetall ожидает контракт — от 7 до$9 млрд долларов — на сотни зенитных установок Skyranger, способных сбивать дроны, вертолеты, крылатые ракеты и другие низколетящие цели. Поставки планируется завершить к 2035 году.

Это решение не случайно, отмечают обозреватели The War Zone, поскольку война в Украине показала, что системы ближней ПВО, некогда считавшиеся второстепенными, снова становятся ключевым элементом обороны.

До 2010 года Германия использовала самоходную установку Gepard — мощную зенитную платформу с двумя 35-мм пушками на базе танка Leopard 1. Gepard могла сопровождать бронетехнику на марше и отражать различные воздушные атаки в любых условиях.

Более того зенитный комплекс Gepard доказал, что подобные системы остаются экономически оправданным средством борьбы с дешевыми дронами, в отличие от ракет большой дальности, стоимость которых может в сотни раз превышать цель.

Однако помимо этого эффективность зенитных систем малой дальности важна не только в отражении атак дронов. Это часть многослойной ПВО, способной прикрывать войска на марше, защищать критическую инфраструктуру и быстро реагировать на угрозы, которые могут прорвать внешние рубежи обороны.

Немецкая артилерийская установка Gepard Фото: Bundeswehr/Weinrich

Система противовоздушной обороны малой дальности Skyranger 35 Фото: Открытые источники

Между тем после списания Gepard роль SHORAD в Бундесвере оказалась практически утраченной. Однако поставки этих установок Украине и их высокая эффективность против иранских дронов типа "Шахед" вернули внимание к концепции самоходной зенитной артиллерии.

Опыт Украины показал, что беспилотники стали постоянной угрозой — от крупных разведывательных до малых ударных, способных обходить ПВО большой дальности. Поэтому в ответ армии вынуждены восстанавливать и модернизировать возможности обороны на ближних дистанциях.

Кратко о комплексе Skyranger

Напомним, зенитный комплекс Skyranger 35 разработан для борьбы с современными воздушными угрозами, включая вражеские БПЛА, крылатые ракеты и авиацию. Установка имеет следующие основные характеристики:

Вооружение: 35-мм пушка Oerlikon Revolver Gun Mk3 с темпом стрельбы до 1000 выстрелов в минуту и дальностью поражения до 4 км.

Боеприпасы Oerlikon AHEAD, содержащие 152 вольфрамовых суббоеприпаса, эффективные против дронов и ракет.

Многофункциональный радар Oerlikon AMMR (AESA) с круговым обзором и устойчивостью к помехам.

Радар слежения Ku-диапазона и оптико-электронные датчики для высокой точности обнаружения.

Интеграция с системой управления огнем Skymaster, обеспечивающая автоматизированное наведение.

Ранее аналитики Defense Express сообщили, что в Украине как никогда остро встал вопрос необходимости усиления противовоздушной обороны. Речь шла о перспективе передачи Украине зенитных танков Skyranger 35.