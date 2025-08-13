Німеччина робить велику ставку на систему ППО Skyranger: що показав досвід України

Німеччина готується до найбільшої за десятиліття закупівлі засобів протиповітряної оборони малої дальності (SHORAD). Німецький концерн Rheinmetall очікує на контракт — від 7 до $9 млрд доларів — на сотні зенітних установок Skyranger, здатних збивати дрони, вертольоти, крилаті ракети та інші цілі, що летять низько. Постачання планується завершити до 2035 року.

Це рішення не випадкове, зазначають оглядачі The War Zone, оскільки війна в Україні показала, що системи ближньої ППО, які колись вважалися другорядними, знову стають ключовим елементом оборони.

До 2010 року Німеччина використовувала самохідну установку Gepard — потужну зенітну платформу з двома 35-мм гарматами на базі танка Leopard 1. Gepard могла супроводжувати бронетехніку на марші та відбивати різні повітряні атаки в будь-яких умовах.

Ба більше, зенітний комплекс Gepard довів, що подібні системи залишаються економічно виправданим засобом боротьби з дешевими дронами, на відміну від ракет великої дальності, вартість яких може в сотні разів перевищувати ціль.

Однак крім цього ефективність зенітних систем малої дальності важлива не тільки у відбитті атак дронів. Це частина багатошарової ППО, здатної прикривати війська на марші, захищати критичну інфраструктуру і швидко реагувати на загрози, які можуть прорвати зовнішні рубежі оборони.

Тим часом після списання Gepard роль SHORAD у Бундесвері виявилася практично втраченою. Однак поставки цих установок Україні та їхня висока ефективність проти іранських дронів типу "Шахед" повернули увагу до концепції самохідної зенітної артилерії.

Досвід України показав, що безпілотники стали постійною загрозою — від великих розвідувальних до малих ударних, здатних обходити ППО великої дальності. Тому у відповідь армії змушені відновлювати й модернізувати можливості оборони на ближніх дистанціях.

Коротко про комплекс Skyranger

Нагадаємо, зенітний комплекс Skyranger 35 розроблено для боротьби з сучасними повітряними загрозами, включно з ворожими БПЛА, крилатими ракетами та авіацією. Установка має такі основні характеристики:

Озброєння: 35-мм гармата Oerlikon Revolver Gun Mk3 з темпом стрільби до 1000 пострілів на хвилину і дальністю ураження до 4 км.

Боєприпаси Oerlikon AHEAD, що містять 152 вольфрамових суббоєприпаси, ефективні проти дронів і ракет.

Багатофункціональний радар Oerlikon AMMR (AESA) з круговим оглядом і стійкістю до перешкод.

Радар стеження Ku-діапазону та оптико-електронні датчики для високої точності виявлення.

Інтеграція з системою управління вогнем Skymaster, що забезпечує автоматизоване наведення.

Раніше аналітики Defense Express повідомили, що в Україні як ніколи гостро постало питання необхідності посилення протиповітряної оборони. Йшлося про перспективу передачі Україні зенітних танків Skyranger 35.