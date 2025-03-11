Прорив у ППО: Rheinmetall показала нові можливості системи Skyranger 35 (відео)

Skyranger 35 став продовженням німецьких самохідних зенітних комплексів, як-от Gepard, які довели свою ефективність у бойових діях в Україні.

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Німецька оборонна компанія Rheinmetall продемонструвала свій останній прорив у сфері мобільної протиповітряної оборони. У мережі було опубліковано відео, що демонструє останні можливості передової системи Skyranger 35.

Коментуючи відеоматеріал, оглядачі Army Recognition зазначають, що Skyranger 35 став продовженням німецьких самохідних зенітних комплексів, таких як Gepard, що довів свою ефективність у сучасних конфліктах, зокрема в Україні. Однак нова система вирізняється високим ступенем автоматизації та передовими технологіями виявлення цілей.

Комплекс розроблено для боротьби з сучасними повітряними загрозами, включно з безпілотними літальними апаратами, крилатими ракетами та авіацією противника. Установка має такі основні характеристики:

Озброєння: 35-мм гармата Oerlikon Revolver Gun Mk3 з темпом стрільби до 1000 пострілів на хвилину і дальністю ураження до 4 км.

Боєприпаси Oerlikon AHEAD, що містять 152 вольфрамових суббоєприпаси, ефективні проти дронів і ракет.

Багатофункціональний радар Oerlikon AMMR (AESA) з круговим оглядом і стійкістю до перешкод.

Радар стеження Ku-діапазону та оптико-електронні датчики для високої точності виявлення.

Інтеграція з системою управління вогнем Skymaster, що забезпечує автоматизоване наведення.

Головною перевагою Skyranger 35 є його мобільність. Побудована на шасі Leopard 1, система має перевірену часом міцність і відмінну прохідність, що дає змогу швидко розгортати її в різних умовах.

Skyranger 35: новий стандарт мобільної ППО

Оцінюючи можливості комплексу, аналітики дійшли висновку, що порівняно з Gepard, який ефективно використовується ЗСУ для знищення російських дронів і ракет, Skyranger 35 пропонує більш просунуті технології, поліпшену вогневу міць і високу швидкість реагування на сучасні загрози. Автоматизовані системи дають змогу машині самостійно відстежувати та знищувати цілі, мінімізуючи участь оператора.

"Спираючись на спадщину Gepard та інтегруючи новітні технології датчиків і зброї, Skyranger 35 являє собою майбутнє мобільної ППО, встановлюючи новий стандарт захисту від повітряних загроз у 21 столітті", — підсумували експерти.

Раніше ми докладно писали про демонстраційний зразок зенітного комплексу Skyranger 35, який був представлений публіці у вересні минулого року.