"Других вариантов просто нет": военный эксперт назвал единственное средство перехвата "Шахедов"

Кроме украинского вертолета Ми-24, который успешно сбивает дроны-камикадзе "Шахед" Российской Федерации, можно пополнить авиапарк, например, американским вертолетом AH-1 Cobra/AH-1Z Viper. В этом случае Вооруженные силы Украины "охотились" бы на российские беспилотники, имея до 16 ракет "воздух-поверхность", пояснил эксперт.

Единственным универсальным средством перехвата Shahed-136 является авиация. Такое мнение высказал на Facebook военный эксперт Александр Коваленко.

"Мы много можем говорить о различных отдельных компонентах ПВО, но у каждого из них есть свои нюансы применения и ограничения по возможностям. В свою очередь, в авиации таких практически нет, если говорить о правильной авиации для перехвата дронов-камикадзе", — отметил эксперт.

Коваленко добавил, что к таким компонентам относятся ударные вертолеты, которые регулярно применяются для перехвата дронов-камикадзе/приманок.

"Имею в виду Ми-24, это тяжелый ударный вертолет, можно говорить долго, но других вариантов у нас просто — нет. Мы используем морально и технически устаревший вертолет от безысходности", — говорится в заметке.

Эксперт добавил, что кроме Ми-24 можно было бы пополнить авиапарк, например, AH-1 Cobra/AH-1Z Viper, которые могут иметь на вооружении до 16 ракет "воздух-поверхность".

Вертолет AH-1Z Viper Фото: USN

Александр Коваленко отметил, что США периодически распродают эти вертолеты. Стоимость одного такого вертолета от $10 млн.

"AH-1 Cobra есть на вооружении дружественных стран и некоторые из них списывают эти вертолеты. Например, Турция, имеющая на вооружении 37 вертолетов модификаций AH-1W и AH-1P/S, и заменяет их сейчас на Т-129 АТАКА. А потому есть о чем говорить с турецкими партнерами, способными поставлять в свои войска современные Т-129 АТАКА и, так или иначе, но избавляющимися от AH-1 Cobra", — говорит военный эксперт.

Он предложил Украине подумать над тем, как Украине решить вопрос пополнения парка воздушных охотников на Shahed-136 этими вертолетами.

Атаки "Шахедов" РФ — детали

Киев 31 июля 2025 года атаковали реактивные "Шахеды". Они способны разгоняться до 600 км/ч. Новые характеристики такого беспилотника делают его фактически недосягаемым для мобильных огневых групп ПВО.

Сбить его можно ракетами из ПЗРК и ракетами с тепловыми головками, поскольку реактивный двигатель такого "Шахеда" выделяет много тепла.

В Украине разработали дрон "Багнет", предназначенный для перехвата российских ударных беспилотников типа "Шахед" и "Гербера". Новый украинский БПЛА-перехватчик на 85% состоит из отечественных комплектующих. В ближайшие месяцы производство будет полностью локализовано

Польские переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun вместе с другими системами ПВО, которые были переданы Украине, помогли украинским защитникам отражать воздушную атаку РФ, отогнать российскую авиацию и перехватывать их разведывательные беспилотники.