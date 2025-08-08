Польские ПЗРК Piorun помогли украинской ПВО отогнать российскую авиацию

ПЗРК Польша оперативно передала Украине сразу после полномасштабного российского вторжения. С тех пор польские переносные зенитно-ракетные комплексы активно использовали Силы обороны для сбивания российских самолетов, вертолетов и беспилотников.

Польские переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun вместе с другими системами ПВО, которые были переданы Украине, помогли украинским защитникам отражать воздушную атаку РФ и отогнать российскую авиацию и перехватывать их разведывательные беспилотники. Об этом пишет "Милитарный".

Как пишет издание, ПЗРК Piorun предназначен для борьбы с целями на низких высотах. Его производит компания Mesko S.A. Она входит в состав оружейной группы Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Впервые модернизированный польский ПЗРК представили публике во время оборонной выставки MSPO в сентябре 2015 года, тогда его еще называли Grom-М.

Комплекс является модернизацией своего предшественника — ПЗРК Grom, который поступил на вооружение польского войска в 1995 году. Он был создан на базе советских переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-1" и "Игла".

ПЗРК Piorun предназначен для борьбы с целями на низких высотах

В 2022 году Польша объявила о поставках ПЗРК Piorun Украине в рамках военной помощи для защиты от российских оккупантов. Первая партия вооружения поступила Украине уже в феврале 2022 года, впрочем, о количестве переданных ПЗРК не сообщалось.

С тех пор польские переносные зенитно-ракетные комплексы активно использовали Силы обороны для сбивания российских самолетов, вертолетов и беспилотников.

В частности, в марте 2022 года бойцы НГУ с помощью польского ПЗРК Piorun и советской "Иглы" сбили над Харьковом вражеский бомбардировщик Су-34.

В мае того же года, бойцы 95-й бригады под Изюмом из Piorun попали в российский вертолет Ка-52, а в марте 2023 года в районе Берестового Бахмутского района, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" из польского ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25.

ПЗРК Piorun

Piorun имеет длину 1,596 м и весит 16,5 кг, из них 10,5 кг — масса зенитной ракеты. Она имеет усиленную боевую часть весом 1,82 кг и может поражать воздушные цели на высотах от 10 до 4000 м и на расстоянии от 500 до 6500 м от оператора.

Напомним, что ранее на польском оружейном заводе Mesko, расположенном в городе Скаржиско-Каменна (Свентокшиское воеводство), произошел сильный взрыв. Погиб 59-летний сотрудник.

Также сообщалось, что в Польше работают над перспективной системой наведения для ПЗРК Piorun ("Гром"). На полигоне состоялась серия полигонных испытаний ПЗРК, которые могут ускорить внедрение нового поколения ракет Piorun NG со значительно увеличенными боевыми возможностями.