Польські ПЗРК Piorun допомогли українській ППО відігнати російську авіацію

ПЗРК Польща оперативно передала Україні одразу після повномасштабного російського вторгення. Відтоді польські переносні зенітно-ракетні комплекси активно використовували Сили оборони для збиття російських літаків, гелікоптерів та безпілотників.

Польські переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun разом з іншими системами ППО, які були передані Україні, допомогли українським захисникам відбивати повітряну атаку РФ і відігнати російську авіацію та перехоплювати їхні розвідувальні безпілотники. Про це пише "Мілітарний".

Як пише видання, ПЗРК Piorun призначений для боротьби з цілями на низьких висотах. Його виробляє компанія Mesko S.A. Вона входить до складу збройової групи Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Вперше модернізований польський ПЗРК представили публіці під час оборонної виставки MSPO у вересні 2015 року, тоді його ще називали Grom-М.

Комплекс є модернізацією свого попередника – ПЗРК Grom, який надійшов на озброєнні польського війська у 1995 році. Він був створений на базі радянських переносних зенітно-ракетних комплексів "Игла-1" та "Игла".

ПЗРК Piorun призначений для боротьби з цілями на низьких висотах

У 2022 році Польща оголосила про постачання ПЗРК Piorun Україні в межах військової допомоги для захисту від російських окупантів. Перша партія озброєння надійшла Україні вже в лютому 2022 року, втім, про кількість переданих ПЗРК не повідомлялося.

Зокрема, у березні 2022 року бійці НГУ за допомогою польського ПЗРК Piorun та радянської "Иглы" збили над Харковом ворожий бомбардувальник Су-34.

У травні того ж року, бійці 95-ї бригади під Ізюмом з Piorun поцілили російський гелікоптер Ка-52, а в березні 2023 року в районі Берестового Бахмутського району, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" з польського ПЗРК збили російський штурмовик Су-25.

ПЗРК Piorun

Piorun завдовжки 1,596 м і важить 16,5 кг, із них 10,5 кг – маса зенітної ракети. Вона має посилену бойову частину вагою 1,82 кг і може уражати повітряні цілі на висотах від 10 до 4000 м та на відстані від 500 до 6500 м від оператора.

Нагадаємо, що раніше на польському збройовому заводі Mesko, розташованому в місті Скаржисько-Каменна (Свентокшиське воєводство), стався сильний вибух. Загинув 59-річний співробітник.

Також повідомлялося, що в Польщі працюють над перспективною системою наведення для ПЗРК Piorun ("Грім"). На полігоні відбулася серія полігонних випробувань ПЗРК, які можуть прискорити впровадження нового покоління ракет Piorun NG зі значно збільшеними бойовими можливостями.