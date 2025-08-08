"Інших варіантів просто немає": військовий експерт назвав єдиний засіб перехоплення "Шахедів"

Крім українського гелікоптера Мі-24, який успішно збиває дрони-камікадзе "Шахед" Російської Федерації, можна поповнити авіапарк, наприклад, американським гелікоптером AH-1 Cobra/AH-1Z Viper. У цьому випадку Збройні сили України "полювали" б на російські безпілотники, маючи до 16 ракет "повітря-поверхня", пояснив експерт.

Єдиним універсальним засобом перехоплення Shahed-136 є авіація. Таку думку висловив на Facebook військовий експерт Олександр Коваленко.

"Ми багато можемо говорити про різні окремі компоненти ППО, але у кожного з них є свої нюанси застосування та обмеження щодо можливостей. Своєю чергою, в авіації таких практично немає, якщо говорити про правильну авіацію для перехоплення дронів-камікадзе", — зауважив експерт.

Коваленко додав, що до таких компонентів відносяться ударні гелікоптери, які регулярно застосовуються для перехоплення дронів-камікадзе/приманок.

"Маю на увазі Мі-24, це важкий ударний вертоліт, можна говорити довго, але інших варіантів у нас просто — немає. Ми використовуємо морально та технічно застарілий гелікоптер з безвиході", — ідеться у дописі.

Експерт додав, що крім Мі-24 можна було б поповнити авіапарк, наприклад, AH-1 Cobra/AH-1Z Viper, які можуть мати на озброєнні до 16 ракет "повітря-поверхня".

Гелікоптер AH-1Z Viper Фото: USN

Олександр Коваленко зауважив, що США періодично розпродають ці гелікоптери. Вартість одного такого вертольота від $10 млн.

"AH-1 Cobra є на озброєнні дружніх країн і деякі з них списують ці вертольоти. Наприклад, Туреччина, що має на озброєнні 37 гелікоптерів модифікацій AH-1W і AH-1P/S, і замінює їх зараз на Т-129 АТАКА. А тому є про що говорити з турецькими партнерами, здатними постачати у свої війська сучасні Т-129 АТАКА і, так чи інакше, але які позбавляються AH-1 Cobra", — говорить військовий експерт.

Він запропонував Україні подумати над тим, як України розв'язати питання поповнення парку повітряних мисливців на Shahed-136 цими гелікоптерами.

Атаки "Шахедів" РФ — деталі

Київ 31 липня 2025 року атакували реактивні "Шахеди". Вони здатні розганятись до 600 км/год. Нові характеристики такого безпілотника роблять його фактично недосяжним для мобільних вогневих груп ППО.

Збити його можна ракетами з ПЗРК та ракетами із тепловими головками, оскільки реактивний двигун такого "Шахеда" виділяє багато тепла.

В Україні розробили дрон "Багнет", призначений для перехоплення російських ударних безпілотників типу "Шахед" та "Гербера". Новий український БПЛА-перехоплювач на 85% складається з вітчизняних комплектуючих. У найближчі місяці виробництво буде повністю локалізовано

Польські переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun разом з іншими системами ППО, які були передані Україні, допомогли українським захисникам відбивати повітряну атаку РФ, відігнати російську авіацію та перехоплювати їхні розвідувальні безпілотники.