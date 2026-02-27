Ан-28 ВСУ поджег "Шахед" ВС РФ: как группа ПВО работает пулеметом и лазером (видео, фото)

В сети появились кадры "охоты" самолета Ан-28 Вооруженных сил Украины на дрон-камикадзе "Шахед"/"Герань-2" Вооруженных сил Российской Федерации. Бойцу хватило семи секунд, чтобы поймать беспилотник в прицел и выпустить очередь. Как пулеметчику на борту Ан-28 удалось сбить российский "Шахед", какие особенности самолета этому способствовали и какие результаты показало особое подразделение противовоздушной обороны?

Подразделение ПВО использует Ан-28 для обезвреживания российских "Шахедов", используя бортовой пулемет M134 Minigun и лазерное целеуказание, показывают кадры видео, которые появились в Telegram-канале "НИП "Давление". На котком записи на третьей секунде лазер подсвечивает БпЛА, а на 6-7 — устройство загорается после попадания пулемета. Фокус собрал информацию о новом методе противовоздушной обороны, который появился на российско-украинской войне, и о самолете Ан-28, который регулярно используют в отражении атак "Шахедов".

Видео с кадрами попадания появилось в сети днем 26 февраля. Указывается, что взорванный дрон — это БпЛА "Герань-2". О других деталях событий, например, когда именно состоялась "охота" и над каким, ориентировочно, регионом Украины, информации нет.

Відео дня

Ан-28 против Шахеда — детали

Ан-28 — это старый двухмоторный самолет советского производства, первые полеты которого состоялись в 1977 году. Воздушное судно имеет размеры 13 на 22 м, максимальную скорость до 350 км/ч, высота полета до 6 км, экипаж — два человека, грузоподъемность 2 тонны. Во время охоты на дроны РФ ему приходится догонять и обезвреживать "Шахеды", которые в базовой версии имеют скорость до 200 км/ч, а в реактивной — около 500 км/ч. Чтобы справиться с таким вызовом, бойцы используют пулемет M134 Minigun, который стреляет со скоростью 6 тыс. выстрелов в минуту (100 выстрелов в секунду), и также лазер, вероятно, прикрепленный к оружию. Лазер подсвечивает цель и в тот же момент боец выпускает очередь, показало видео.

Ан-28 против Шахеда — как выглядит "новый" самолет ПВО Фото: Из открытых источников

Подразделение ПВО, которое на Ан-28 сбивает "Шахеды"

Между тем 23 февраля в сети появились кадры награждения бойцов военизированного подразделения Добровольческого формирования территориальной общины (ДФТГ). На фото — коробки с наградами для девяти человек и трое военных, которые принимали поздравления. На заднем плане — вероятно, самолет Ан-28 с треугольниками, которые означают сбивание "Шахедов". Можно насчитать около сотни отметок: остальные — заблюренные или скрываются за фигурами. Выяснилось, что подразделение с официальным названием "группа ПВО с пилотируемым воздушным судном на базе ДФТГ" сбило 157 целей разного типа. Награждение провел командующий сил ТрО генерал-майор Игорь Плахута, а бойцы получили ордена и награды.

Другие случаи использования Ан-28

В сети можно отыскать репортаж французских журналистов медиа TF1, которые посетили аэродром с Ан-28 и увидели собственными глазами, как бойцы готовятся к вылету. Во время разговора с пилотами выяснилось, что им удалось сбить около 150 дронов-камикадзе ВС РФ, а однажды обезвредили сразу пять БпЛА за вылет. Также уточнили, что пилоты — гражданские, которые присоединились к отрядам противовоздушной обороны.

Репортаж появился 5 февраля, и слышно, что кадры снимали ночью при температуре "минус" 20 градусов. Журналисты рассказали, что после сигнала о появлении "Шахедов" у бойцов есть 10 минут на подготовку к полету. Представители TF1 поднялись на борт Ан-28 и видели, как происходит охота. Пулеметчик и пилот не имели никаких приборов, а выискивали БпЛА глазами: только диспетчерская сообщила ориентировочный район. Когда увидели цель, то пулеметчик выдвинулся в открытую дверь и выпустил очередь: дрон упал, и так произошло трижды за пятичасовой вылет. Также отметили, что пилоты намеренно ждут, пока БпЛА пройдут населенные пункты, и тогда сбивают цель. Когда в воздушное пространство Украины вошли российские ракеты, Ан-28 срочно приземлился, слышно на видео.

Отметим, Фокус писал о других воздушных судах, которые используются для сбивания "Шахедов". В частности, в сети появлялись кадры с учебно-тренировочным самолетом Як-52. Для сбивания воздушных целей бойцы использовали стрелковое оружие, и кроме дронов-камикадзе, обезвреживали разведывательные БпЛА "Орлан", Zala.

Напоминаем, летом 2025 года обозреватели Defense Express рассказали об особенностях использования вертолетов Ми-8 для уничтожения российских "Шахедов".