В сети показали первые кадры ударов Mirage-2000 по позициям ВС РФ: сверхточные AASM Hammer (видео)

Французские истребители Mirage-2000 начали выполнять боевые задачи на линии фронта, показало видео от пилотов Воздушных сил ВСУ. Самолет пронесся над оператором, который делал запись, и выпустил две ракеты в сторону позиций вооруженных сил противника. Какие преимущества получит Украина благодаря авиации и авиабомбам, полученным от Франции?

Самолеты Mirage-2000 уже использовались на разных отрезках фронта, но ранее видео их работы не появлялось в сети, отметили в Telegram-канале "Соняшник", связанном с Воздушными силами ВСУ. Также отмечается, что пока не будут раскрывать тайны боевой задачи, которую выполняли пилоты, и примененное оружие. Между тем профильное медиа "Милитарный" сообщило, что Mirage-2000 запустил, вероятно, две авиабомбы AASM Hammer.

Видео с отработки французского самолета Mirage-2000 появилось в сети днем 27 февраля. При этом не указывается, когда именно состоялся полет и над каким отрезком фронта.

"Те, кто оправдывает свое название [Mirage-2000] — нигде не были замечены, но везде и всегда задействованы. Спасибо Франции за ее неизменную поддержку нашего войска, а также за качественные и современное оружие", — говорится в сообщении.

Відео дня

Самолет Mirage-2000 — детали

Mirage-2000 — французский многоцелевой истребитель, который получила Украина в соответствии с договоренностями с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В начале 2025 года Воздушные силы получили три таких самолета (один потеряли), а в 2026 году ожидают еще два. Истребитель Mirage-2000 способен лететь на скорости 2,2 Маха на высоте до 17 км, обнаруживать цели на расстоянии около 100 км (благодаря радару Thomson-CSF RDY), имеет девять подвесок для пусков ракет и авиабомб.

Среди вооружения Mirage-2000, — высокоточные планирующие авиабомбы AASM Hammer, о возможном применении которых написали эксперты "Милитарного". Характеристики бомбы — вес боевой части от 250/1000 кг, дальность сброса около 75 км, точность до 10 м, навигация инерционная/GPS/лазерное наведение. Украина начала получать указанные авиабомбы в 2024 году, поскольку была возможность их запускать с модифицированных МиГ-29, а также с F-16, которые также получили ВСУ от партнеров. Минобороны сообщило, что усиливает сотрудничество с Францией по получению AASM Hammer. Поставки в 2025 году — по 60 шт. в месяц: на 2026 — такие же планы, но, ко всему, Париж планирует увеличить изготовление ракет и сделать "рекордные поставки".

Отметим, Фокус писал о том, как самолеты Mirage-2000 используются на российско-украинской войне. Например, в ноябре 2025 года появился репортаж, в котором украинский пилот рассказал о работе на истребителе. По его словам, самолет использовали для сбивания крылатых ракет во время воздушных атак ВС РФ. На борту истребителя — шесть ракет Х-101, которые сбил собеседник медиа. Выяснилось, что эффективность использования Mirage-2000 — 98%.

Напоминаем, 26 февраля в сети показали работу самолета Ан-28 ВСУ, который активно используется для сбивания "Шахедов".