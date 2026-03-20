Украинские инструкторы на Ближнем Востоке были "шокированы" тактикой ПВО США, — Time

В страны Ближнего Востока прибыли украинские специалисты противовоздушной обороны и увидели, что дроны "Шахед" Ирана сбиваются сверхдорогими ракетами PAC3 Patriot и SM-6, говорится в статье The Times. Украинцев удивило, что против относительно дешевых беспилотников применяются средства, которые стоят 5-6 млн долл. и при этом не прячут драгоценные радары. Действительно ли за четыре года войны в Украине опыт Сил обороны до сих пор не используется западными армиями?

Одна из стран Персидского залива выпустили до восьми ракет Patriot PAC-3 по одному "Шахеду", написало медиа. Каждая из таких ракет стоит 3 млн долл. ["Шахед" — до 50 тыс. долл.]. Кроме того, для сбивания БпЛА Ирана использовали еще более дорогие корабельные ракеты SM-6 ценой 6 млн долл. за одну. Украинский офицер ПВО, который поговорил с журналистами, сказал, что был "поражен" подобными расходами. Ко всему, особенно удивило, что дорогие радары оставались на позициях, не маскировались и их легко били дешевые дроны Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В статье объяснили, что армия США могла потерять радар AN/FPS-132 за $1 млрд и еще один радар ПВО за $300 млн долл., по которым попали дешевые "Шахеды". Кроме того, о низком качестве работы ПВО говорит сбитие сразу трех самолетов F-15 в небе над Кувейтом: отмечается, что трудно перепутать самолет с дроном, но так и получилось. Журналисты напомнили, что ВСУ в течение войны сбили суммарно 140 тыс. целей, из них 44 тыс. — "Шахеды". Кроме того, система ПВО Украины — это ЗРК (советские и США), средства РЭБ, истребители, вертолеты, перехватчики и пулеметы.

Відео дня

Медиа пообщалось с украинскими инструкторами, которые набрались опыта на войне с РФ и каждую ночь и ежедневно отражают атаки российских дронов и ракет. Эксперты рассказали о некоторых деталях тактики противовоздушной обороны, которые могли бы позаимствовать партнеры на Ближнем Востоке. Среди них — быстро разворачивать и сворачивать ЗРК Patriot, кроме автоматизированных систем добавить операторов "с пультами" для быстрого ответа на угрозу, менять позиции РЛС для более трудного обнаружения.

"США и их союзники в Персидском заливе, похоже, не обратили внимания на сложные расчеты, которые Украина сделала для улучшения показателей перехвата. Я не понимаю, что они делали, на что смотрели четыре года, которые мы воевали", — привели медиа слова украинского офицера.

ПВО США против Шахедов

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский после начала войны в Иране и предложил Вашингтону помочь наладить ПВО США против "Шахедов". Глава государства заявил, что ВСУ могут прислать инструкторов, поделиться технологиями и опытом. 17 марта стало известно, что на Ближний Восток уже прибыл 201 эксперт, которые наладят защиту важных объектов возле Ормузского пролива и в Персидском заливе. Между тем президент США Дональд Трамп заверил, что американская армия обойдется собственными силами и он отказывается обращаться за помощью к Украине.

Фокус писал о перехватчиках, которые Украина могла бы предоставить для борьбы с "Шахедами" Ирана. Западные эксперты выделили четыре модели, которые несутся к цели на скорости 300-400 км/ч. Тем временем медиа The New York Times вычислило 17 попаданий по военным объектам США на Ближнем Востоке, в результате которых были потеряны дорогостоящие радары и другое оборудование системы ПВО THAAD.

Напоминаем, 19 марта иранское средство поражения попало по НПЗ в порту Янбу на берегу Красного моря: расстояние более 100 км от Тегерана. Между тем вечером стало известно о сбитии американского F-35, который могла сбить ракета российского ЗРК "Бук".