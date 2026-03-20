Українські інструктори на Близькому Сході були "шоковані" тактикою ППО США, — Time

У країни Близького Сходу прибули українські фахівці протиповітряної оборони й побачили, що дрони "Шахед" Ірану збиваються наддорогими ракетами PAC3 Patriot та SM-6, ідеться у статті The Times. Українців здивувало, що проти відносно дешевих безпілотників застосовують засоби, які коштують 5-6 млн дол. і при цьому не ховають дорогоцінні радари. Чи справді за чотири роки війни в Україні досвід Сил оборони досі не використовується західними арміями?

Одна з країн Перської затоки випустили до восьми ракет Patriot PAC-3 по одному "Шахеду", написало медіа. Кожна з таких ракет коштує 3 млн дол. ["Шахед" — до 50 тис. дол.]. Крім того, для збиття БпЛА Ірану використовували ще дорожчі корабельні ракети SM-6 ціною 6 млн дол. за одну. Український офіцер ППО, який поговорив з журналістами, сказав, що був "вражений" подібними витратами. До всього, дивували дорогі радари, які залишались на позиціях, не маскувались і їх легко ударили дешевими дронами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

У статті пояснили, що армія США могла втратити радар AN/FPS-132 за $1 млрд та ще один радар ППО за $300 млн дол., по яких влучили дешеві "Шахеди". Крім того, про низьку якість роботи ППО говорить збиття відразу трьох літаків F-15 у небі над Кувейтом: зауважується, що важко переплутати літак з дроном, але так і вийшло. Журналісти нагадали, що ЗСУ протягом війни збили сумарно 140 тис. цілей, з них 44 тис. — "Шахеди". Крім того, система ППО України — це ЗРК (радянські та США), засоби РЕБ, винищувачі, вертольоти, перехоплювачі та кулемети.

Медіа поспілкувалось з українськими інструкторами, які набрались досвіду на війні з РФ та щоночі та щодня відбивають атаки російських дронів та ракет. Експерти розповіли про деякі деталі тактики протиповітряної оборони, які могли б запозичити партнери на Близькому Сході. Серед них — швидко розгортати та згортати ЗРК Patriot, окрім автоматизованих систем додати операторів "з пультами" для швидшої відповіді на загрозу, змінювати позиції РЛС задля важчого виявлення.

"США та їхні союзники в Перській затоці, схоже, не звернули уваги на складні розрахунки, які Україна зробила для покращення показників перехоплення. Я не розумію, що вони робили, на що дивилися чотири роки, які ми воювали", — навели медіа слова українського офіцера.

ППО США проти Шахедів

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський після початку війни в Ірані та запропонував Вашингтону допомогти налагодити ППО США проти "Шахедів". Глава держави заявив, що ЗСУ можуть надіслати інструкторів, поділитись технологіями та досвідом. 17 березня стало відомо, що на Близький Схід вже прибув 201 експерт, які налагодять захист важливих об'єктів біля Ормузької протоки та у Перській затоці. Тим часом президент США Дональд Трамп запевнив, що американська армія обійдеться власними силами й він відмовляється звертатись за допомогою до України.

Фокус писав про перехоплювачі, які Україна могла б надати для боротьби з "Шахедами" Ірану. Західні експерти виділили чотири моделі, які несуться до цілі на швидкості 300-400 км/год. Тим часом медіа The New York Times вирахувало 17 влучань по військових об'єктах США на Близькому Сході, внаслідок яких були втрачені дорогі радари та інше устаткування системи ППО THAAD.

Нагадуємо, 19 березня іранський засіб ураження влучив по НПЗ у порту Янбу на березі Червоного моря: відстань понад 100 км від Тегерану. Тим часом увечері стало відомо про збиття американського F-35, який могла збити ракета російського ЗРК "Бук".