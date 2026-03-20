12 Mirage-2000 замість дронів ППО: чи може Україна обміняти перехоплювачі на літаки

Катар може отримати захист від дронів "Шахед" Ірану завдяки перехоплювачам України, а натомість міг би віддати цілу ескадрилью винищувачів Mirage 2000, встановили розслідувачі. Катарські літаки перебувають у гарному стані й не потрібні країні Близького Сходу, яка купила у Франції утричі більше новітніх Rafale. Чи погодяться в Досі з пропозицією України, від якої залежить, серед іншого, робота протиповітряної оборони під час ударів Російської Федерації?

Україна направила на Близький Схід групу фахівців, які ведуть переговори з представниками сфери оборони Катару, але досі домовленостей немає, ідеться у лаконічному матеріалі розслідувального порталу Intelligence Online. Все, що відомо, — це те, що Доха має у наявності 12 винищувачів Mirage-2000, але чомусь не погоджується їх продати в обмін на українські перехоплювачі "Шахедів". Ситуація дійшла до "глухого кута", наголошується у матеріалі. На порталі Defense Express розповіли деталі про катарський авіапарк, який вже отримав нові Rafale, але ніяк не може чи не хоче позбутись старих літаків, потрібних Україні.

Аналітики повідомили, що Катар продає Mirage 2000 з 2023 року і ніяк не може продати. При цьому 26-річні літаки у хорошому стані і стали б у нагоді Україні. З'ясувалось, що ідеться про дев'ять Mirage 2000-5EDA та три навчальних Mirage 2000-5DD. Угода виглядає вихідною для Катару, оскільки країна отримала б захист від "Шахедів" Ірану, які б'ють по НПЗ [і не витрачала б дорогі ракети ППО на дешеві іранські дрони — ред.]. Аналітики підсумували, що угоди немає з незрозумілих причин.

"Проте, схоже наразі у Катарі не згодні на це, або тривають перемовини", — пояснили на Defense Express, додавши, що такоє є сподівання на ракети ППО PAC-3 для ЗРК Patriot, але результати відсутні й на цьому треку.

Зауважмо, у мережі можна дізнатись про дві спроби Катару, коли стала відома ціна 12 од. Mirage 2000 — це 794 млн дол. Орієнтовна ціна одного літака — близько 66 млн дол. Тим часом Франція пообіцяла безкоштовно передати Україні шість літаків Mirage 2000-5F: три надійшли в авіапарк ЗСУ.

Mirage 2000 України — деталі

Фокус вирішив порівняти вартість та бойову цінність одного Mirage 2000, який полює за Шахедами та крилатими ракетами, ракет PAC3 для ЗРК Patriot, якими Близький Схід збиває "Шахеди" (та балістику) Ірану, та перехоплювачів ЗСУ проти російських БпЛА.

Порівняння засобів ППО України та країн Близького Сходу за ціною та можливостями:

Mirage 2000‑5 — ціна 66 млн дол. (орієнтовно), або 33 000 перехоплювачів. Вартість ракет — Magic-2 за 90 тис. дол. та MICA та 1,2 млн дол. Призначення — крилаті ракети Х‑101, "Шахеди", наземні цілі;

ракети PAC‑3 ЗРК Patriot — ціна 5 млн дол. (орієнтовно), або 2 500 шт. перехоплювачів. Україна збиває балістичні ракети "Іскандер‑М", "Кинджал", крилаті "Циркон" РФ. Близький Схід та США — різні види балістичних ракет Ірану (наприклад, (Fateh-110, Shahab-3) та дронів "Шахед";

перехоплювачі — ціна 2 000 дол. (орієнтовно). Призначення — "Шахеди" та інші дрони РФ.

Mirage 2000 України — порівняння з Patriot та перехоплювачами Фото: Фокус

Врахуємо, що на один "Шахед" у Перській затоці витрачають мінімум 2-3 ракети, а Україна витрачає 2-3 зенітних БпЛА. Також зауважмо, що президент Зеленський повідомив про можливість України виробляти по 2 тис. перехоплювачів щодня, а ціна перехоплювача P1-SUN — 1 тис. дол., Sting — 2 тис. дол., а на кожен "Шахед" іде по 2-4 три БпЛА. З порівняння бачимо, що "Шахеди" справді краще збивати перехоплювачами та ракетами Mirage 2000‑5, ніж Patriot.

Нагадуємо, 19 березня у мережі показали політ літака Mirage 2000‑5, який ніс дві ракети Magic-2 під час тренувального польоту.