Симметричный ответ или разумная пауза: как Украина отреагирует на удар РФ по Сумам

Что и требовалось доказать. Россия ответила на предложение о прекращении огня в максимально российской манере: ударила шахедами по детскому садику в Сумах. Погибла женщина (49 лет), еще три получили ранения.

Если продолжать о Сумщине:

россияне атаковали фпв-дроном гражданский автомобиль (нп. Радьковка), погибла женщина (69 лет), 66-летний водитель ранен;

в Великописаревской громаде погиб мужчина 69 лет, подорвался на мине, которую россияне сбросили с дрона;

за утро в области ранено 6 человек: КАБ и дроны.

Я специально указал возраст, чтоб было видно, с кем воюют россияне. Что в Харьковской, что в Сумской областях от российских ударов через границу страдают в основном пожилые люди.

Утром россияне нанесли более 20 ударов по с. Лютовка (Золочевская громада, Харьковская область). Просто разрушали жилые дома. Это 6 км от границы. В полдень ударили по жилому дому в с. Рясное (9 км от границы, 3 км южнее Лютовки).

Формально на данном направлении нет устоявшейся ЛБС, только госграница, которую россолдаты пересекли на пару сотен метров (перешли реку Лозовая) в районе нп Сотницкий Козачок. Дальше — серая зона, где российская армия выжигает все живое. Захватить у них нет сил, они просто делают так, чтоб на этой земле никто не мог жить.

12 жилых домов (частный сектор) разрушено утром 6 мая непосредственно в Харькове.

Вопрос партнерам: должна ли Украина действовать симметрично? Что об этом говорят на фуршетах международных форумов? Что на этот счет думает менеджмент Венецианской биеннале?

Но это риторическое. По сути.

Считаю, что при всем скотстве россиян, 8-9 мая нужно руководствоваться не эмоциями, а потребностями эффективного ведения войны.

Два дня перемирия — это шанс укрепить позиции, заменить людей, а кое-где — просто вывести из безнадежных мест. Погода сейчас не благоприятствует ни к каким перемещениям. Ночь короткая, видимость отличная. Поэтому, если есть шанс на паузу — его нужно с умом использовать.

Дроны и ракеты, накопленные за этот период, свои цели могут найти днем позже.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

