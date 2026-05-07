Путин провоцирует Украину на атаку 9 мая, чтобы оправдать использование ядерного оружия, — Rzeczpospolita

Российский диктатор Владимир Путин может намеренно провоцировать Украину на нанесение ударов по Москве 9 мая, именно поэтому ВС РФ проигнорировали предложение Украины о временном перемирии в ночь с 5 на 6 мая.

Так глава Кремля пытается проверить лояльность населения к новой волне принудительной мобилизации, пишет Rzeczpospolita.

В издании считают, что Путину следовало бы позаботиться хотя бы о временном перемирии, если он хочет, чтобы Украина не помешала ему провести парад. Более того, российская нефтяная промышленность и топливные склады, которые в последнее время сильно пострадали от украинских дронов и ракет, нуждаются в восстановлении.

Журналисты отметили, что Путин может намеренно провоцировать Украину на нанесение ударов по Москве 9 мая, поскольку устаревший бред, который повторяется уже более десяти лет, в условиях ухудшения экономической ситуации, обострения репрессий, цензуры и отключения граждан от интернета уже не убеждают россиян в необходимости воевать против Украины.

Авторы материала подчеркнули, что украинские дроны, которые налетали во время парада, Путин мог бы использовать как повод для проверки лояльности своего окружения и проведения очередной волны принудительной мобилизации.

Для Кремля это также стало бы прекрасным поводом обвинить украинцев в окончательном срыве замороженных мирных переговоров, а возможно, и для испытания, например, тактического ядерного оружия.

Кроме того, в издании напомнили, что несколько дней назад в Кремле пригрозили Украине массированным ударом по центру Киева.

"Одно можно сказать наверняка — после пяти лет большой войны Путин рассчитывает, что эскалация поможет ему выйти из тупика. У него также нет концепции России "без войны" — ослабление репрессий и цензуры было бы рискованным для его правления", — отметили журналисты в статье.

Напомним, 6 мая Украина отклонила перемирие Путина.

