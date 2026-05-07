Путін провокує Україну на атаку 9 травня, щоб виправдати використання ядерної зброї, — Rzeczpospolita

Російський диктатор Володимир Путін може навмисно провокувати Україну на завдавання ударів по Москві 9 травня, саме тому ЗС РФ проігнорували пропозицію України про тимчасове перемир'я в ніч з 5 на 6 травня.

Так очільник Кремля намагається перевірити лояльність населення до нової хвилі примусової мобілізації, пише Rzeczpospolita.

У виданні вважають, що Путіну слід було б подбати хоча б про тимчасове перемир'я, якщо він хоче, щоб Україна не завадила йому провести парад. Більше того, російська нафтова промисловість і паливні склади, які останнім часом сильно постраждали від українських дронів і ракет, потребують відновлення.

Журналісти зазначили, що Путін може навмисно провокувати Україну на завдавання ударів по Москві 9 травня, оскільки застарілі марення, які повторюються вже понад десять років, в умовах погіршення економічної ситуації, загострення репресій, цензури та відключення громадян від інтернету вже не переконують росіян у необхідності воювати проти України.

Автори матеріалу підкреслили, що українські дрони, які налітали під час параду, Путін міг би використати як привід для перевірки лояльності свого оточення та проведення чергової хвилі примусової мобілізації.

Для Кремля це також стало б чудовим приводом звинуватити українців у остаточному зриві заморожених мирних переговорів, а можливо, і для випробування, наприклад, тактичної ядерної зброї.

Крім того, у виданні нагадали, що кілька днів тому в Кремлі пригрозили Україні масованим ударом по центру Києва.

"Одне можна сказати напевно — після п'яти років великої війни Путін розраховує, що ескалація допоможе йому вийти з глухого кута. У нього також немає концепції Росії "без війни" — послаблення репресій і цензури було б ризикованим для його правління", — наголосили журналісти у статті.

Нагадаємо, 6 травня Україна відхилила перемир'я Путіна.

