Україна заздалегідь готується до вирішальної зими у війні, — Bloomberg

Володимир Зеленський просить західних союзників пришвидшити поставки систем протиповітряної оборони та ракет до них, щоб підготуватися до інтенсивних російських бомбардувань наступної зими.

Саме зимове протистояння може стати наступним вирішальним моментом у російсько-украпїнській війні, пише Bloomberg.

За даними джерел журналістів, ця тема піднімалася під час обговорень українського президента з європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на саміті в столиці Вірменії Єревані.

"У перші роки війни найзначніші зміни на полі бою зазвичай відбувалися поза зимовими місяцями. З того часу розвиток технологій безпілотників ускладнив наступальні маневри, що призвело до патової ситуації на лінії фронту. Тому зимові атаки на міські центри, транспортну та енергетичну інфраструктуру стали важливою частиною бойових дій", — йдеться у матеріалі.

За словами осіб, обізнаних з ходом обговорення, Зеленський повідомив західним партнерам, що очікує на черговий російський наступ цього літа, але ЗС РФ досі не змогли досягти значних успіхів і зазнають значних втрат.

Оскільки мирні переговори зайшли в глухий кут, президент Росії Володимир Путін, ймовірно, розраховує, що конфлікт на Близькому Сході відверне увагу від Києва, залишивши країну особливо вразливою під час холодних місяців, заявили джерела, які побажали залишитися анонімними, оскільки переговори є закритими.

Журналісти підкреслили, що Україна особливо зацікавлена в отриманні американських систем протиповітряної оборони "Петріот" та ракет до них.

"Це єдине озброєння, що виробляється у значних кількостях і здатне ефективно протистояти найруйнівнішим балістичним ракетам, які Росія може виробляти у великих обсягах", — зазначено у статті.

Джерела видання повідомили, що під час зустрічей в Єревані Зеленський попросив партнерів зробити внески в PURL, зосередившись на "Петріотах". Вони зазначили, що європейські ракетні системи, включаючи франко-італійську SAMP/T, не розглядаються як життєздатні альтернативи самі по собі в найближчому майбутньому. За словами цих джерел, їх недостатньо для всіх, і вони не зможуть самостійно захистити повітряний простір України.

Крім того, Київ тисне на своїх партнерів з ЄС, щоб ті серйозніше ставилися до російської загрози, збільшивши виробництво та закупівлю зброї. Співрозмовники видання зазначили, що Україна запропонувала співпрацювати з блоком для спільної розробки європейських систем протидії дронам та протиповітряної оборони, але деякі чиновники вважають, що для втілення таких проєктів у реальність знадобиться час.

Судячи з публічних заяв київської влади, вона також усвідомлює необхідність підготуватися до наступного холодного сезону раніше, ніж зазвичай. За словами цих осіб, Україні знадобляться ресурси для ремонту укриттів та пошкодженої енергетичної інфраструктури.

"Нам потрібно зосередитися на тому, що ми будемо робити, якщо Росія не припинить цю війну", — наголосив Володимир Зеленський.

