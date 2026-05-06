В Україні планують створити військові компанії: Зеленський розкрив деталі ініціативи (відео)

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку законодавчих змін, які можуть дозволити створення в Україні формату військових компаній, а також запровадження нових підходів до використання бойового досвіду українських захисників у післявоєнний період. За його словами, йдеться про формування так званого "експорту безпеки", який має стати одним із напрямів розвитку держави.

6 травня у вечірньому зверненні президент повідомив, що в країні відбулася нарада, присвячена майбутнім можливостям українських військових після завершення війни.

Зеленський наголосив, що українські воїни отримали унікальний бойовий досвід, який визнає весь світ, і держава має створити умови, щоб цей потенціал міг бути реалізований і після війни. Зокрема, розглядається можливість законодавчого врегулювання діяльності структур, які у міжнародній практиці відомі як приватні військові компанії.

"Весь світ бачить, що український воїн справді сильний і справді досвідчений. Наш експорт безпеки після цієї війни і для ветеранів має стати реальною бізнес-можливістю. Це правильно і справедливо, щоб наша держава й надалі залишалася глобальним суб’єктом, а українські воїни могли заробляти на тому безпрецедентному досвіді, який дала наша оборона", — заявив він.

Відповідні напрацювання, за його словами, готують Міністерство внутрішніх справ, представники розвідки, урядові структури та Офіс президента. Водночас основна мета таких заходів — сформувати найбільш ефективну модель, яка буде адаптована до українських умов і може бути ухвалена вже цього року.

Також глава держави підкреслив, що йдеться не лише про безпековий аспект, а й про економічну складову — можливість для ветеранів і фахівців оборонного сектору застосовувати свій досвід у міжнародних проєктах та відповідних організаційних форматах.

Окремо під час наради обговорювали зміни до законодавства щодо цивільного обігу вогнепальної зброї. За словами Зеленського, над цим працюють представники МВС, парламентарі, військові, правоохоронці та експерти громадського сектору. Президент наголосив, що Україна потребує сучасного та чіткого закону, який одночасно гарантуватиме безпеку громадян і врегулює питання володіння зброєю в умовах реалій, у яких перебуває країна.

Окрім цього, під час цього ж звернення глава держави заявив, що Росія зірвала ініціативу щодо припинення вогню, яку він запропонував кількома днями раніше, та продовжила атаки по українських регіонах. Через це, за його словами, подальші дії України будуть дзеркальними та залежатимуть від розвитку ситуації.

Нещодавно Зеленський заявляв, що цього року у квітні українські військові ліквідували та поранили близько 35 тисяч російських військових, причому йдеться лише про підтверджені втрати. Водночас значно зросла ефективність ударів дронами середньої дальності та використання роботизованих систем, які виконали понад 10 тисяч логістичних і евакуаційних завдань.