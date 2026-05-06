"Україна буде діяти дзеркально": Росія порушила запропонований режим "повної тиші", — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично зірвала ініціативу щодо припинення вогню та продовжила атаки по українських регіонах. У відповідь Київ попередив — дії України будуть дзеркальними та залежатимуть від подальшого розвитку ситуації.

На своїй сторінці в Telegram голова держави 6 травня оприлюднив звернення, у якому нагадав, що Україна запропонувала Росії "повну тишу", однак натомість отримала нову хвилю обстрілів. За його словами, протягом усього дня з різних регіонів надходили повідомлення про удари — зокрема з Донеччини, Харківщини, Дніпропетровщини, Сумської, Чернігівської, Запорізької та Херсонської областей.

Президент підкреслив, що Росія не зупинила жодного виду своєї воєнної активності. У зв’язку з цим Україна реагуватиме відповідно — "дзеркально", а також буде враховувати ситуацію найближчої ночі та наступного дня.

Зеленський також зазначив, що Київ передав Москві чітку пропозицію щодо припинення вогню та дипломатичного врегулювання і залишається відкритим до обговорення за участю міжнародних партнерів. Водночас він зауважив, що якщо російське керівництво цікавить лише проведення параду, а не припинення війни, це свідчить про відсутність реального прагнення до миру.

"Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа. Україна готова працювати заради миру. Україна прагне достойно закінчити цю війну. Росія довоювалася до того, що і їхній головний парад уже залежить від нас. І це чіткий сигнал: треба завершувати", — зауважив посадовець.

До цього канал Times of Ukraine, посилаючись на дані одного з українських високопосадовців, писав, що Україна не підтримує пропозицію перемир’я на 8–9 травня.

Нагадаємо, що декілька днів тому Україна оголосила про запровадження режиму припинення вогню з опівночі 6 травня. Таке рішення ухвалили через відсутність будь-яких офіційних контактів із російського боку щодо умов можливого перемир’я. У Києві заявили про готовність дотримуватися режиму тиші, але підкреслили, що залишають за собою право відповідати дзеркально у разі його порушення.

Згодом у Росії різко відреагували на заяву Володимира Зеленського про запровадження режиму тиші з 6 травня та назвали таке рішення "тактичним вивертом". Зокрема, у Держдумі РФ заявили, що цей крок, на їхню думку, пов’язаний із особистими мотивами українського президента.

Однак у ніч на 6 травня, коли оголошений Україною режим тиші набув чинності, російські війська атакували країну ударними БпЛА та керованими авіабомбами. Під ударами опинилися Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Харків і Херсон.