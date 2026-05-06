"Украина будет действовать зеркально": Россия нарушила предложенный режим "тишины", — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически сорвала инициативу о прекращении огня и продолжила атаки по украинским регионам. В ответ Киев предупредил — действия Украины будут зеркальными и будут зависеть от дальнейшего развития ситуации.

На своей странице в Telegram глава государства 6 мая обнародовал обращение, в котором напомнил, что Украина предложила России "полную тишину", однако взамен получила новую волну обстрелов. По его словам, в течение всего дня из разных регионов поступали сообщения об ударах — в частности из Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областей.

Президент подчеркнул, что Россия не остановила ни одного вида своей военной активности. В связи с этим Украина будет реагировать соответственно — "зеркально", а также будет учитывать ситуацию ближайшей ночи и следующего дня.

Зеленский также отметил, что Киев передал Москве четкое предложение о прекращении огня и дипломатического урегулирования и остается открытым к обсуждению с участием международных партнеров. В то же время он отметил, что если российское руководство интересует только проведение парада, а не прекращение войны, это свидетельствует об отсутствии реального стремления к миру.

"Если же то одно лицо в Москве, которое не может жить без войны, интересует только один парад и больше ничего, то это другое дело. Украина готова работать ради мира. Украина стремится достойно закончить эту войну. Россия довела себя до того, что и их главный парад уже зависит от нас. И это четкий сигнал: надо завершать", — отметил чиновник.

До этого канал Times of Ukraine, ссылаясь на данные одного из украинских чиновников, писал, что Украина не поддерживает предложение перемирия на 8-9 мая.

Напомним, что несколько дней назад Украина объявила о введении режима прекращения огня с полуночи 6 мая. Такое решение было принято из-за отсутствия каких-либо официальных контактов с российской стороны относительно условий возможного перемирия. В Киеве заявили о готовности соблюдать режим тишины, но подчеркнули, что оставляют за собой право отвечать зеркально в случае его нарушения.

Впоследствии в России резко отреагировали на заявление Владимира Зеленского о введении режима тишины с 6 мая и назвали такое решение "тактической уловкой". В частности, в Госдуме РФ заявили, что этот шаг, по их мнению, связан с личными мотивами украинского президента.

Однако в ночь на 6 мая, когда объявленный Украиной режим тишины вступил в силу, российские войска атаковали страну ударными БпЛА и управляемыми авиабомбами. Под ударами оказались Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Харьков и Херсон.