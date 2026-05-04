Зеленский объявил о перемирии: Украина вводит режим тишины с 6 мая

Украина объявила о введении режима прекращения огня, который должен стартовать в полночь с 5 на 6 мая. В Киеве заявили, что такое решение принято из-за отсутствия каких-либо официальных контактов с российской стороны относительно параметров возможного перемирия.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Telegram, Украина вводит режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. По его словам, украинская сторона не получала никаких официальных обращений об условиях прекращения боевых действий, о которых ранее сообщалось в российских медиа и соцсетях. Он подчеркнул, что человеческая жизнь имеет высшую ценность, чем любые символические мероприятия или празднование годовщин.

В связи с этим Украина заявляет о готовности соблюдать режим тишины, начиная с указанного времени, а также оставляет за собой право действовать зеркально в ответ на действия другой стороны. До момента вступления в силу режима тишины, по словам президента, есть возможность обеспечить реальное прекращение огня на практике.

Отдельно Зеленский обратил внимание на заявления российской стороны, в частности о невозможности проведения военного парада в Москве без соответствующих условий, подчеркнув, что российскому руководству пора переходить к реальным шагам, направленным на завершение войны.

"Пришло время российским руководителям делать реальные шаги для завершения их войны, если уж российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины", — написал он.

