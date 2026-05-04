"После 9 мая они снова будут убивать": Зеленский ответил на инициативу Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фоне ежедневных обстрелов инициативы РФ о перемирии выглядят цинично и несерьезно.

Также глава государства отметил, что Украина официально не получала никаких предложений по прекращению огня. Об этом он заявил во чс саммита Европейского политического сообщества, сообщает канал "Новости.LIVE".

"Это война России против Украины. Сисфайр на один день, а перед этим убивать наших людей — это, мягко говоря, нечестно. Сегодня Мерефа, вчера Днепр — погибшие, раненые, взрослые, дети. После этого говорить: давайте остановимся на один день, чтобы провести парад — это несерьезно. У нас праздников нет. После 9 мая они снова будут убивать", — заявил Зеленский.

Перемирие и парад на 9 мая в Москве: что известно

Напомним, что Зеленский сказал, что 9 мая возможна атака дронов ВСУ по Москве. 4 мая Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что есть вероятность атаки дронов на Москву 9 мая, в день парада на Красной площади. Во время приветственного слова в Ереване глава государства напомнил о первом при Путине параде в Москве без военной техники.

А за несколько часов до этого дроны FP-1 долетели до центра российской столицы, достав в 6 км от Кремля и здания Министерства обороны.

После этого депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Колесник заявил, что Украина пострадает от мощного удара, если осмелится атаковать 9 мая Москву.

Политик из РФ в комментарии росСМИ несколько раз обозвал Зеленского, поскольку ему не понравилась помощь, которую Украина получает от стран ЕС. Колесник заявил, что будет "удар возмездия", если вдруг произойдет атака дронов на московский парад. По мнению топ-политика РФ, удар возмездия будет "серьезным и кратным".

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины назвали заявления Кремля о перемирии "манипуляцией" и "пиар-акцией". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига