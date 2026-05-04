"Після 9 травня вони знову будуть вбивати": Зеленський відповів на ініціативу Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на фоні щоденних обстрілів ініціативи РФ щодо перемир'я виглядають цинічно й несерйозно.

Також глава держави відзначив, що Україна офіціно не отримувала жодних пропозицій щодо припинення вогню. Про це він заявив під чс саміту Європейської політичної спільноти, повідомляє канал "Новини.LIVE".

"Це війна Росії проти України. Сісфайр на один день, а перед цим убивати наших людей — це, м’яко кажучи, нечесно. Сьогодні Мерефа, вчора Дніпро — загиблі, поранені, дорослі, діти. Після цього казати: давайте зупинимося на один день, щоб провести парад — це несерйозно. У нас свят немає. Після 9 травня вони знову будуть убивати", — заявив Зеленський.

Перемир'я та парад на 9 травня у Москві: що відомо

Нагадаємо, що Зеленський сказав, що 9 травня можлива атака дронів ЗСУ по Москві. 4 травня Президент України Володимир Зеленський попередив, що є ймовірність атаки дронів на Москву 9 травня, у день параду на Красній площі. Під час вітального слова у Єревані глава держави нагадав про перший при Путіні парад у Москві без військової техніки.

А за кілька годин до цього дрони FP-1 долетіли до центру російської столиці, діставши за 6 км від Кремля та будівлі Міністерства оборони.

Після цього депутат Державної думи Російської Федерації Андрій Колесник заявив, що Україна постраждає від потужного удару, якщо насмілиться атакувати 9 травня Москву.

Політик з РФ у коментарі росЗМІ кілька разів обізвав Зеленського, оскільки йому не сподобалась допомога, яку Україна отримує від країн ЄС. Колесник заявив, що буде "удар відплати", якщо раптом станеться атака дронів на московський парад. На думку топполітика РФ, удар відплати буде "серйозним та кратним".

Раніше у Міністерстві закордонних справ України назвали заяви Кремля про перемир'я "маніпуляцією" та "піар-акцією". Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга