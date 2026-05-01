Перемир'я на 9 травня: в Україні відповіли на пропозицію Путіна

У Міністерстві закордонних справ України назвали заяви Кремля про перемир'я "маніпуляцією" та "піар-акцією".

Кремль своїми "ініціативами" щодо оголошення перемир’я на 9 травня намагається продемонструвати Заходу вдавану конструктивність. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі ТСН.

Про ініціативу Путіна зупинити бойові дії на День перемоги українські дипломати дізналися із ЗМІ. Очільник зовнішньополітичного відомства країни розповів, що станом на сьогодні жодних офіційних звернень щодо перемир’я до Києва не надходило.

"Це чергова маніпуляція, чергова спроба сподобатися і передусім американцям, показати якийсь елемент конструктиву. Президент України чітко заявив, що на сьогодні українська сторона жодних пропозицій від них не отримувала, але ми віддані мирним зусиллям", — розповів міністр.

Також він зазначив, що Україна вже неодноразово декларувала свою позицію та готовність до безумовного перемир’я, але на справедливих умовах.

"І друге — це піар-акція, спрямована також на внутрішню аудиторію, з цими парадами мракобісся", — заявив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, що 29 квітня Юрій Ушаков, помічник Володимира Путіна, заявив, що глава Кремля провів телефонну розмову з президентом США. Вона тривала понад 1,5 години. У ній Путін заявив Трампу, що хоче перемир'я на 9 травня. А Трамп у свою чергу стверджує, що це він запропонував Путіну перемир'я.

30 квітня президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій щодо можливого перемир’я з Росією до 9 травня, попри інформацію про такі обговорення на міжнародному рівні. У Києві припускають, що йдеться про короткострокову паузу, яка може бути використана Росією для власних цілей.