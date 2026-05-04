Зеленський сказав, що 9 травня можлива атака дронів ЗСУ по Москві: яка хроніка ударів по столиці РФ

4 травня Президент України Володимир Зеленський попередив, що є ймовірність атаки дронів на Москву 9 травня, у день параду на Красній площі. За кілька годин до цього дрони FP-1 долетіли до центру російської столиці, діставши за 6 км від Кремля та будівлі Міністерства оборони. Які відомі випадки проникнення українських безпілотників за кільця протиповітряної оборони навколо Москви?

Заява Зеленського пролунала під час візиту у Вірменію, свідчить трансляція на YouTube-каналі офісу президента. Глава держави пояснив, що на параді 9 травня у Москві не буде військової техніки й зауважив, що дрони справи можуть атакувати російську столицю. Фокус зібрав хронологію атак Сил оборони України на Москву — дані про нальоти дронів і також про диверсії та підпали, яким не завадили ФСБ та система ППО.

Атака дронів на Москву — Зеленський про можливість удару 9 травня 2026 року

Зеленський наголосив, що партнери та Україна повинні "штовхати його [Путіна] у напрямі дипломатії", і голосив, що РФ сьогодні слабша, ніж раніше.

"Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді", — сказав президент.

Атака дронів на Москву — влучання 2022-2026

3 травня 2023 року сталась одна з перших атак дронів на Москву. У мережі опублікували трансляцію з камери відеоспостереження, яка зафіксувала політ невстановленого БпЛА. За якусь мить пристрій врізався по куполу Сенатського палацу: бачимо спалах вогню біля прапора РФ, а інших наслідків не було.

Атака дронів на Москву — кари 3 травня 2023 року

3 травня 2026 року колишній депутат, а тепер військовий Сил оборони Ігор Луценко на сторінці Facebook розповів про деякі деталі атаки БпЛА на столицю РФ, яка відбулась три роки тому. З його слів, безпілотники запустили між 21 та 23 год 2 травня, і за кілька годин два пристрої дістались до Москви. Військовий не назвав модель дронів і також не ясно, скільки запустили. Середі іншого, підтверджується, що їх запустили у підрозділі Юрія Касьянова, розпущеному у 2025 році, і що на це не давало санкції командування.

4 травня 2026 року — влучання дрона FP-1 по будинку за адресою Москвофільська 8. Фокус писав, що перші скарги росіян на наліт БпЛА з'явились близько 1 год, а Собянін повідомив, що систему ППО пройшли три безпілотники: з них два все-таки збили, а третій дістався до будівлі. На відео з місця інциденту показали три пошкоджених квартири та наскрізний отвір у зовнішній стіні.

Попередні нальоти на Москву

РосЗМІ "Агентство. Новости" опублікувало інформацію про ще два випадки, коли безпілотники атакували Москву, пройшовши засоби ППО.

25 березня 2026 року — мер Москви Сергій Собянін заявив, що дрони дістались до села Клинове. Зі слів російського посадовця, почалась пожежа. Точка влучання — за Московською кільцевою дорогою, у Троїцькому окрузі.

28 травня 2024 року — останній випадок, коли дрони діставались крізь кільце МКАД. Як розповіли росЗМІ, ідеться про "влучання уламків" по будинку на вулиці Вернадського.

Крім того, росЗМІ уточнило, що з 30 квітня по 4 травня 2026 року Міноборони РФ відзвітувало про атаки 1369 БпЛА, а Собянін скаржився на те, що Москва три доби поспіль потерпає від ударів: у суботу начебто збили дев'ять дронів, у неділю вісім. А максимальна кількість дронів, які атакували РФ протягом цих п'яти днів — це ніч на неділю 3 квітня: ішлося про 334 дрони, ідеться у дописі.

Водночас на карті Fire Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm можна побачити інші атаки різних типів навколо та всередині Москви. Бачимо, що найбільше — диверсій, коли горять релейні шафи на залізниці та інші важливі об'єкти. При цьому є ще п'ять випадків прильотів БпЛА.

26 листопада 2023 року — казарми 275 полку ЗС РФ у Московській області.

1 листопада 2024 року — Московський НПЗ.

Чотири атаки у 2025 році — завод "Базальт" з випуску зброї (Московська область, 7 травня), авіабаза "Кубинка" (7 травня), парк "Патріот" (22 травня), завод мікроелектроніки "Мікрон" на території технопарку "Елма" (Зеленоград, 28 травня).

Перемир'я на 9 травня

Президент РФ Володимир Путін 3 травня зателефонував президенту США Дональду Трампу і попросив звернутись до України щодо ударів по Москві. Глава Кремля заявив, що Києву слід оголосити перемир'я на добу, щоб росіяни пройшлись парадом по Красній площі. Після цього речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва оголошує перемир'я на 9 травня в односторонньому порядку і не планує щось узгоджувати з українцями. Президент Зеленський у відповідь прокоментував, що не отримував звернення РФ, а військові тим часом міркують щодо подій на 9 травня.

Нагадуємо, 3 травня під масованим дроновим ударом знов опинились нафтові порти РФ на Балтійському морі: постраждали термінали і також три кораблі.